El rei Felip VI va reivindicar ahir la unitat d’acció com a mètode per a la sortida de l’actual crisi sanitària i econòmica. En l’acte de lliurament dels premis Fundació Princesa de Girona, que va tenir lloc a Barcelona, el monarca ha assegurat que «només així, estretament units, aconseguirem avançar», en una intervenció en què va obviar qualsevol referència directa al conflicte català. A l’acte no van acudir representants de la Generalitat ni l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau.

El Rei, acompanyat de la reina Leticia i les princeses Elionor i Sofia, va assegurar que la crisi ha visualitzat els valors espanyols de la «solidaritat, l’esforç col·lectiu, la unió i l’afecte entre ciutadans». «Junts serem més capaços d’encarar amb esperança aquest desitjat futur de recuperació», va advertir.

Aquest concepte, el de la unitat, que va repetir en tres ocasions, és el que segons el seu parer permetrà «allunyar la incertesa que ha afectat tantes llars del nostre país» i en especial els joves. En un discurs pronunciat en part en català, Felip VI va destacar el contrast d’una generació jove amb més mitjans que les precedents però amb menys oportunitats i va exalçar els premiats, joves amb projectes d’innovació i talent.

Segons el cap de l’Estat, els joves «no poden ser els perdedors» de la crisi derivada per la pandèmia i «és responsabilitat de tota la societat ajudar-los a superar una realitat que mina la seva moral, la seva esperança i la seva confiança en el futur». «Hem de donar-li futur al seu talent, a les ganes de la nostra joventut de demostrar la seva capacitat, la seva preparació, la seva embranzida. Perquè la nostra joventut sap, pot i vol. Es tracta del seu futur, que és, en definitiva, el de tots nosaltres com a país», va afegir, segons Efe.

La societat, va continuar, «no pot permetre’s que tota una generació transiti entre les incerteses i les dificultats» de la llarga crisi que va començar el 2008, per això «cal treballar units» per donar-los un horitzó. Felip VI va lloar la feina de la FPdGi per treballar «infatigablement» per fomentar el talent dels joves «des de Girona i per a tot Espanya» des que va néixer el 2009.

Catalunya, referent

Per la seva banda, Elionor, la princesa d’Astúries i de Girona, que també va prendre la paraula, va destacar que «Catalunya sempre ha estat un referent en iniciativa, creativitat i emprenedoria». La seva intervenció també va ser parcialment en català.

El lliurament d’aquests premis es va desplaçar a Barcelona el 2019 després del boicot de les autoritats de Girona a seguir acollint-los. Des de llavors, tampoc el Govern acudeix a actes convocats per la Casa Reial. A la cerimònia d’ahir sí que va acudir la vicepresidenta de Govern, Carmen Calvo, i la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, així com la regidora del PSC a l’Ajuntament de Barcelona Laia Bonet, l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, i el cap de l’oposició al Parlament i líder de PSC Salvador Illa.

És la tercera visita del rei a Barcelona en les dues últimes setmanes. Primer el monarca va participar en les jornades del Cercle d’Economia, on va coincidir amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Posteriorment va inaugurar el Mobile World Congress, on va compartir sopar amb Aragonès, el president del Govern, Pedro Sánchez, i Colau, entre d’altres. L’acte es va celebrar enmig de grans mesures de seguretat. La policia va acordonar un gran perímetre al voltant de CaixaForum en els voltants de la plaça d’Espanya, quelcom que no va impedir que un centenar de persones protestessin contra la presència del monarca a Barcelona.