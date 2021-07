L’Ajuntament de Girona mantindrà aquest any els ajuts Aixequem Persianes a un total de setze barris de la ciutat en la convocatòria 2021. L’objectiu d’aquesta subvenció és fomentar la implantació d’activitats econòmiques en els locals, carrers i barris més afectats per la situació econòmica i l’atur, i millorar així la cohesió social a la ciutat. La convocatòria per presentar les sol·licituds es farà en dos períodes, un de l’1 d’agost al 30 de setembre de 2021, i un altre de l’1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022. La subvenció, nascuda el 2013, està dotada amb 30.000 euros (3.500 per cada establiment a qui se li concedeixi).

En la darrera convocatòria dels ajuts, de 2020, tan sols s’hi van presentar dues iniciatives. En canvi, altres anys, com el 2016, se’n van concedir fins a 14. En total, fins ara, s’han atorgat 105.000 euros en forma d’ajuts econòmics a 38 iniciatives.

«Segons l’actualització del pla de comerç, les conseqüències de la pandèmia van afectar sobretot el centre de la ciutat, més que no pas a les botigues de barri. Però és evident que les restriccions provocades per la covid-19 han fet molt mal al sector en el seu conjunt», ha dit la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana Yanes. Per això, «tenia més sentit que mai mantenir el programa de l’Aixequem Persianes, perquè ara és quan més hem d’estar al costat de les persones que volen obrir nous negocis. I no només per al propi teixit comercial, sinó per recuperar la vitalitat dels nostres carrers».