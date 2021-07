TASCA COMPLEXA. Ahir es van dur a terme les tasques per netejar les herbes que havien crescut al pont de Pedra de Girona. Els treballs, encarregats per l’Ajuntament de Girona, es va fer fins a les quatre de la tarda, i va requerir professionals que van fer ús d’un cordill salvavides per arribar a les plantes.