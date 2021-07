Rehabilitar un habitatge al Barri Vell és més car que en altres zones de la ciutat i un dels principals incentius per recuperar la inversió és explotar-lo com a habitatge d’ús turístic (HUTs), ja que la rendibilitat obtinguda és molt superior a l’obtinguda en un lloguer residencial de llarga durada. Aquest és un dels motius que explica que «al Barri Vell hi hagi una forta pressió a transformar els habitatges en HUTs». Ho assegura un estudi encarregat per l’Ajuntament, que analitza l’impacte dels pisos turístics sobre els preus de lloguer a la ciutat. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va explicar que, malgrat algunes interferències al Barri Vell o al Mercadal, l’estudi demostra que els HUTs «no tenen un impacte en el preu del lloguer a la ciutat».

L’anàlisi, elaborda per Duats Arquitectes per encàrrec de l’Ajuntament, recull que al 2019, abans de la pandèmia, fins al 55% dels pisos en lloguer que hi havia al Barri Vell es destinaven a ús turístic. També constata que hi ha molts pisos que tenen llicència turística, però que realment no estan actius al mercat (n’hi ha 440 d’actius sobre un potencial de 747).

De fet, la crisi pandèmica ha suposat que, durant el 2020, hi hagi hagut 188 HUT que s’hagin donat de baixa a la ciutat.

La regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, va explicar que al Barri Vell, al Mercadal o a la zona del Carme hi ha hagut un descens del 30% de les llicències. Però que en el cas de l’Eixample, tant nord com sud, aquest percentatge ha arribat a situar-se entre el 60 i el 65%.

«Rigor i responsabilitat»

Madrenas va explicar que el document presentat ahir era molt recent, i que s’havia d’analitzar amb «rigor i responsabilitat», perquè el mercat de l’habitatge és molt complex i qualsevol decisió pot arribar a tenir conseqüències que danyin l’economia local. Preguntada sobre la possibilitat d’una moratòria al Barri Vell, va apuntar que «si fent una acció determinada, és segur que baixen els preus del lloguer a la ciutat, se’n parlarà», ha concretat. «Però si una anàlisi rigorosa i intel·ligent ens diu que no baixaran, parlem-ne també».

Va demanar «apartar la turismofòbia» d’un debat que va situar en el marc del pla local d’habitatge que s’ha posat en marxa a la ciutat.

L’alcaldessa va reiterar que cal «estudiar bé» les dades abans de decidir res, i va posar de relleu molts edificis del Barri Vell s’han rehabilitat gràcies als pisos turístics, ja que d’altra manera probablement no s’hauria pogut fer. Madrenas també va descartar que la presència de molts pisos turístics al Barri Vell hagi suposat un procés de gentrificació.

«Cal tenir en compte que el tipus de turisme que aposta per allotjar-s’hi sol ser familiar o esportiu; i aquest també és el que ens interessa rebre», va afirmar.

L’estudi presentat ahir era un compromís de l’equip de govern amb Guanyem Girona fruit del pacte de pressupostos de 2020. Aquesta formació, a l’oposició, va demanar ahir a Madrenas «que no es limiti a fer una simple valoració de les dades i que les utilitzi per desenvolupar polítiques que permetin solucionar els problemes evidents que se’n deriven».

La regidora Cristina Andreu va posar l’accent en l’elevat percentatge de pisos de lloguer que acaben destinant-se a usos turístics al Barri Vell. Segons la seva opinió, això provoca una «saturació» del mercat habitacional «perquè recompensa empreses que especulen amb l’habitatge per sobre de qui posa els pisos a lloguer».