La Mobile Week Girona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, crearà una borsa de treball de professionals del sector digital: la BorsaMweekGirona.

Aquesta borsa s’elaborarà a partir de les persones que s’hagin inscrit en alguna de les activitats programades els dies 8 i 9 de juliol a El Modern a través de www.mweekgirona.cat i que en vulguin formar part.

Encara hi ha places disponibles a les activitats, que es poden consultar al mateix web.

La crida a participar-hi es fa especialment a estudiants i professionals d’informàtica, d’audiovisuals, de disseny, de creació de webs i aplicacions, de gestió de continguts, màrqueting digital i altres disciplines relacionades amb el sector digital.

Les dades de la borsa es posaran a disposició dels agents empresarials que necessiten aquest perfil professional perquè puguin posar-s’hi en contacte. L’objectiu és que d’aquí en surti alguna oportunitat laboral per a persones que treballin en el sector digital.

En l’àmbit de tot Catalunya, s’ha comprovat que l’ocupació en aquest sector digital es dispara. Un dels motius, es creu, es que fan falta més professionals especialitzats perquè actualment hi ha un fort desequilibri entre l’oferta de llocs de treball, que cada vegada és més alta i la demanda, on no hi ha prou professionals disponibles.

Es calcula que el país absorbirà 10.000 llocs de treball anuals en les disciplines i perfils digitals. En els últims dos anys, les empreses han fet un 80% més d’ofertes de feina relacionades amb aquest món tecnològic. Per contra, el volum de treballadors que s’hi dediquen només ha augmentat un 23%.

La Mobile Week Girona vol impulsar i ajudar els ocupadors i els que cerquen feina, posant-los en contacte durant aquests dos dies en un mateix entorn digital al nou equipament del Modern. A les comarques gironines es formen candidats al sector digital a l’EURAM de Salt, a l’Escola Politècnica EPS de la Universitat de Girona, a l’Escola d’Arts i Oficis d’Olot, a entitats privades com la CIFOG, la ETG, AEDES, entre d’altres, o els programes d’ocupació PICE dirigits a joves de 16 a 29 anys.