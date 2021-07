Orpea ha obert una nova residència per a persones grans i centre de dia, a la ciutat de Girona. L’equipament, situat a l’avinguda Josep Tarradellas, compta amb 147 places per a residents, la majoria dels quals es poden allotjar en habitacions individuals, i 30 més en el centre de dia. Orpea ha dissenyat tots els espais aportant-hi la seva visió innovadora i d’atenció personalitzada dels models residencials per a gent gran, allunyant-se de les idees més antigues d’aquest tipus de centres.

Així, les instal·lacions, que compten amb un equip multidisciplinar de professionals, s’organitzen amb «unitats de vida», és a dir, espais compartits per diversos residents adaptats a diferents necessitats, i que inclouen espais comuns i habitacions. Destaquen la unitat per a grans dependents, i una altra unitat especialitzada en atendre persones amb Alzheimer; aquest darrer es tracta d’un espai ampli amb terrassa i amb un reforç de la supervisió. Està protegit perquè les persones que tinguin algun tipus de demència puguin estar-hi de forma lliure, evitant el control del personal o fins i tot les subjeccions.

Entre els serveis que ofereix la nova residència s’hi troben sales de reminiscència, una sala «snoezen» (on conflueixen diversos elements sensorials on fer tallers o teràpia), fisioteràpia, psicologia, teràpia ocupacional, o un hort terapèutic, entre altres. Tot plegat, per oferir «un servei personalitzat» adaptat als gustos de cada resident. En l’àmbit gastronòmic, també adapten els menús oferint aliments texturitzats, per tal que sigui còmode per als residents poder-los ingerir encara que tinguin algun problema. El centre també admet mascotes, sempre que els residents puguin cuidar-les.