L’Ajuntament de Girona ja ha reparat l’ascensor de Vista Alegre després que la nit de Sant Joan patís danys que en provoquessin l’avaria. La instal·lació, que des de dimarts torna a estar en funcionament, va aparèixer trencada el dia de Sant Joan, amb visibles destrosses a la porta, que ha quedat descol·locada, i també al vidre, que presenta esquerdes.

No és la primera vegada que aquest ascensor públic queda inutilitzable arran d’actes incívics o mals usos, que són freqüents des que es va instal·lar ara fa cinc anys. L’ascensor connecta el barri de Carme-Vista Alegre amb el de les Pedreres, i s’ha convertit en imprescindible per als veïns, sobretot per a aquells de més edat.

Des de l’Associació de Veïns Carme-Vista Alegre ja s’havia dit que s’està treballant per impulsar una solució des de dues vessants: accions pedagògiques per l’alumnat de l’institut, i reforç de la vigilància demanant càmeres a l’espai públic.