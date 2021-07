Un grup heterogeni de joves d’entre 18 i 29 anys ha participat aquesta setmana als tallers de Stories x Future: Girona 2030 per idear la ciutat que volen en un futur. La regidora de Joventut, Anabel Moya diu que s’ha intentat «incloure diferents perspectives per obtenir un resultat tangible».

Dividits segons les seves preferències i inquietuds, es van repartir -dilluns i dimarts- en cinc taules per tractar cinc eixos: mobilitat, cultura i oci, convivència, salut i medi ambient.

Aquest últim grup l’integraven Júlia Carol (26), Adina Maria Tomaru (23), Jaume Viñas (17), Marçal Pons (17) i Ahlam Kadri (18). Des del taller se’ls proposava buscar una innovació mediambiental pel pont de les Peixeteries Velles o pont Eiffel.

A l’inici, van començar amb una pluja d’idees. «En teníem de reals i d’altres que ara són ciència-ficció, però que en un futur podrien funcionar», va explicar Tomaru.

Treballant en aquesta línia i «buscant idees per crear un espai diferent i sostenible», van decidir «equipar el pont amb sistemes que aprofitin el que la natura ja ens dona».

Per això, la proposta que han presentat contempla col·locar plaques al sòl del pont capaces de convertir l’energia mecànica de les passes dels vianants en energia elèctrica, per il·luminar el pont de nit.

Per mirar si era possible materialitzar aquesta idea, van buscar a internet si la tecnologia que imaginaven existia. I sí, efectivament. Pavegen és una empresa britànica que transforma passes en energia elèctrica a partir d’unes plaques que s’instal·len a terra. «El 2030, es calcula que cada placa d’aquestes valdrà unes cinc lliures», diuen. «I seria possible comprar-les», afageixen des del grup.

A partir d’aquí, van començar a calcular. «Hem suposat que cada any hi passa un milió de persones, perquè no hi havia forma de trobar aquesta dada», diu Pons. «Tenint en compte que per cada passa es pot il·luminar una bombeta LED durant 30 segons i que cada persona fa unes 66 passes per creuar el pont, hem calculat que al llarg de l’any, es generarien 550.000 hores d’electricitat». Amb aquesta xifra, es pot il·luminar el pont totes les nits de l’any i encara resta moltíssima energia disponible «que es podria derivar a altres usos».

El grup de mobilitat planteja modificar la plaça Marquès de Camp per eliminar els cotxes i instal·lar-hi un tramvia. El de cultura i oci proposa idear un holograma a la pujada de Sant Domènech, que mostri la programació cultural de Girona adaptada a les preferències de cada usuari. Els de convivència treballen en una proposta per compartir espais públics, mentre se’n fan diferents usos i, finalment, el grup de salut aposta per instal·lar un jardí zen davant la Casa de Cultura que treballi la salut emocional.

Les idees que han tingut els joves quedaran incloses dins del Pla de Joventut de l’Ajuntament. En un futur, es preveu que «les actuacions que es puguin portar a terme, es materialitzin. I les que no siguin físicament possibles, es matisin per implementar el concepte», explica la tècnica de joventut Júlia Cubarsí.

El pròxim divendres dia 9 de juliol, els grups presentaran els seus projectes a la Mobile Week Girona. Les idees es podran visualitzar a cada espai a través d’un codi QR.