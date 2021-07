El GiroBeer, la fira que ofereix degustacions de cervesa i tapes a la Devesa, tornarà a obrir les portes la setmana vinent. Davant la bona rebuda de la seva quarta edició, des de dijous passat fins a avui al vespre, els organitzadors i l’Ajuntament van acordar allargar-la del dijous 8 al diumenge 11. Els vespres de 19h a 24h, els visitants poden gaudir d’una àmplia varietat de cerveses de la marca San Miguel, acompanyades de tastets gastronòmics.

L’accés és gratuït i el funcionament és ben senzill. Els clients compren tiquets d’un euro que després poden intercanviar per beguda o menjar en qualsevol de les dotze paradetes. Entre varietats artesanals, rosses, lleugeres i, fins i tot sense gluten o sense alcohol, s’hi poden comptar més de 40 referències de cerveses.

L’empresa INCATIS és l’organitzadora de la fira. «Aquesta edició està essent la millor», assegura Neus Matamala, coordinadora del projecte. «Hem crescut en espai i capacitat i la gent té moltes ganes de sortir», afirma. L’any passat, el coronavirus va obligar a ajornar la fira. Aquest estiu, han deixat enrere la localització d’edicions anteriors a l’avinguda Ramon Folch per traslladar-se al passeig de la Devesa. «L’espai extra ens permet tenir taules de sis persones i garantir millor la distància i les mesures de seguretat entre els clients», explica Matamala.

Com a novetat, aquest any el GiroBeer presenta un mercat d’estiu al costat de la fira. Allà s’hi poden trobar deu paradetes de productes artesans com roba o joieria. A més, l’esdeveniment està acompanyat d’actuacions musicals en directe.