El te de bombolles, conegut popularment pel seu nom en anglès «bubble tea», ha arribat a Girona. Inventat a Taiwan a finals dels anys 80, és una beguda dolça que barreja te, llet i boles ensucrades de tapioca -farina de la planta de iuca- o de fruita.

Divendres es va obrir la primera botiga d’aquesta beguda a la ciutat, Bencha Bubble Tea Shop, al carrer de l’Argenteria número 5. És la segona de la província.

Hongzhe Gui i Benjie Yang són dos nois xinesos que resideixen a Catalunya. L’octubre de l’any passat, van decidir obrir el seu primer negoci d’aquest tipus a Blanes. Ara, ho han fet a Girona perquè «molts clients ens ho demanaven», va dir Gui.

A part de les dues botigues que el duo regenta a la província gironina, la resta d’establiments d’aquest tipus a Catalunya es concentren a Barcelona.

Per això, l’obertura de l’establiment va generar moltíssimes expectatives, sobretot entre la comunitat asiàtica. «Tenim un grup de persones xineses a Girona i van avisar que obrien», va explicar divendres Jing Hui Chen. Aquesta banyolina i el seu pare van ser uns dels primers clients de l’establiment.

Només fa quatre anys que Chen va descobrir la beguda en un viatge a la Xina i estava desitjant poder tenir un establiment de «bubble tea» a prop.

Fins ara, feia servir l’opció de comprar-ne en format instantani per preparar a casa, «però no és el mateix», va dir.

Ventall ampli de combinacions

El colors de la beguda la fan atractiva a la vista. «Crec que té tant èxit perquè és una beguda molt refrescant per a l’estiu, alternativa al cafè i amb una gran varietat de sabors», comenta Yang.

Dins la botiga, hi ha una oferta molt àmplia de tes combinables amb tòpics diferents. El més típic és el negre amb llet, que se sol acompanyar de boles dolces i fosques de tapioca extretes de la planta de iuca. També s’ofereix te matxa, tes afruitats, frappés o granissats, entre d’altres.

I l’oferta de «toppings» no es queda curta, hi ha tota mena de boles ensucrades elaborades a partir de diferents fruites. «És tot natural, ho preparem nosaltres mateixos», va explicar Gui. Divendres a la tarda, les típiques boles negres de tapioca havien volat.

Aquestes bombolles queden al cul del got i, gràcies a la mida de la canya, s’empassen mentre es va bevent el te. Tenen un gust que recorda a les llaminadures.

A part de les begudes, a Bencha s’hi poden trobar els també asiàtics «bubble waffle». Originaris de Hong Kong són uns dolços amb una textura similar a la dels gofres, però amb bombolles en lloc de recipients quadrats. «Són bastant tous perquè les boles ho airegen», va explicar Víctor Roger Homs, dependent de Bencha.

Habitualment els waffles se serveixen farcits de gelat, fruita o xocolata. A l’establiment de Girona, elaboren també uns musos en forma d’animals per omplir els waffles que s’han convertit en una de les grans atraccions del local.

Pel que fa a la clientela, tenen de tot. «El turista francès i anglès ho coneix. Aquí encara està una mica per descobrir i els que entren solen ser fans de la cultura asiàtica», va dir Homs.

I de fet, aquest era el cas d’Irina Niega, que feia cua a la porta. «Ja sabia què era perquè m’agrada molt la cultura asiàtica i ho veig a Tik Tok». Niega s’hi va acostar perquè «tenia moltes ganes de provar-ho». Pel que fa al gust, es volia deixar sorprendre. La seva elecció va ser un frappé afruitat.

L’obertura d’aquest establiment a un local del barri vell, on fins ara hi havia una botiga de roba infantil, ha estat assessorada per la consultoria immobiliària Urbinium.