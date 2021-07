L'Ajuntament de Girona ha completat o està desenvolupant més de la meitat de les 44 accions previstes al Pla de referència en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic (PACES). En concret, han completat totalment cinc de les actuacions; 19 estan en execució i n'hi ha 20 més que encara no s'han endegat. Amb les accions completades, es calcula que Girona ha reduït un total de 44.844 tones de CO2 equivalent, el que representa una rebaixa del 9,5% respecte de les emissions del 2005. En aquest sentit, tenint únicament en compte les tasques completades, la ciutat hauria assolit el 23% de l'objectiu marcat al PACES, que se situa en la reducció del 42% sobre el total d’emissions d’efecte hivernacle (GEH) respecte el 2005.

Girona ha detallat aquest dilluns l'estat de compliment dels compromisos contra el canvi climàtic i el calendari d'accions previstes per fer front a l'emergència climàtica segons la diagnosi inicial pel Pla de transició ecosocial encarregada pel consistori. Aquest informe es presentarà dijous a La Mercè, en una audiència pública sobre la temàtica que donarà el tret de sortida al procés participatiu vinculat.

En total, de les 44 accions previstes al Pla que marcava l’estratègia del consistori fins ara en la lluita pel medi ambient, més de la meitat estarien completades o en desenvolupament. Concretament, cinc de les accions s'han completat, 19 estan en execució i 20 més no iniciades. També s'està complint amb el Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), que estableix com a objectiu global reduir 199.073 tones de CO2 equivalent per a l’any 2030. En aquest sentit, el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés, ha avançat que "el consistori se sumarà a la revisió d’objectius del PACES per caminar cap a la neutralitat de les emissions en l'horitzó 2050".

Gràcies a les accions completades per fer front al canvi climàtic, es calcula que Girona ha reduït un total de 44.844 tones de CO2 equivalent, una reducció del 9,5% respecte les emissions del 2005. Si es tenen en compte les accions completades, la ciutat hauria assolit el 23% de l'objectiu marcat al pla i, si s'hi inclouen les que estan en desenvolupament, el grau d'assoliment s'enfila fins al 80%, amb una reducció de 158.951 tones de CO2 equivalent.

"No podem caure en el cofoisme i hi ha molta feina a fer, però a Girona no partim de zero en tot el que és la lluita per fer front el canvi climàtic. Sabem que l'administració és lenta, la mateixa diagnosi ens ho fa evident, però estem aconseguint objectius importants", ha insistit Terés.

Pel que fa a la gestió de residus, Girona recull més del 50% del conjunt de residus a través de la recollida selectiva. D'aquesta manera, es converteix en l'únic municipi de més de 60.000 habitants que està complint amb els objectius de recollida marcats per la Unió Europea.

Amb l’objectiu de seguir implementant accions per fer front a l’emergència climàtica, l’Ajuntament organitzarà aquest dijous a La Mercè una audiència pública sobre la temàtica. La trobada és el punt de partida per començar a treballar conjuntament, entre l'administració, les entitats i la ciutadania, les accions que s’han d'emprendre per fer front a aquesta situació. A l'acte, s'hi explicaran tant la diagnosi de la situació actual a la ciutat de Girona, com el procés participatiu que s'obrirà per definir les accions que cal realitzar per fer front a l'emergència climàtica i que es preveu que finalitzi a finals de tardor. El consistori preveu que hi assisteixin més d’un centenar de persones.

L’esdeveniment s'ha organitzat arran de la moció que una vintena d’entitats i ciutadania a títol individual agrupades a la plataforma Girona pel Clima van presentar el 5 novembre de 2019 al Ple ordinari, i que va ser assumida per tots els grups municipals amb una declaració institucional d'emergència climàtica. Des de llavors, un grup motor format per representants de les entitats i de l'Ajuntament ha dissenyat un procés participatiu per elaborar l'estratègia per fer front a l'emergència climàtica.

L'acord ha de permetre dissenyar una estratègia de ciutat efectiva de forma participada per fer front a la situació d'emergència climàtica, revisar i actualitzar el PACES, incorporar els objectius de mitigació del canvi climàtic al nou Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat, convocar el plenari de la Taula Municipal de Sostenibilitat de forma periòdica, o crear una Oficina municipal d’informació, promoció i assessorament sobre els efectes del canvi climàtic i les mesures de mitigació, adaptació, justícia climàtica i impuls a l'acció ciutadana.

“L’audiència pública és una bona figura del reglament de participació ciutadana per tal de donar veu als diferents actors que cal que s’impliquin en aquest repte climàtic", assegura Terés. La previsió és que a finals d'aquest 2021 es pugui presentar el Pla de transició ecosocial encarregat pel consistori. D'aquesta manera, diu Terés, es podrà entrar en "la fase d'execució i seguiment, fent un control transversal del procés, que pugui fiscalitzar les diferents accions que es duran a terme".