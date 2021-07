El conductor d’un cotxe ha mort en un accident a l’AP-7 en direcció Barcelona a l’altura de Viladasens. L’acompanyant ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l’Hospital Josep Trueta.

Per causes que encara s’investiguen, el turisme ha sortit de la via, ha col·lidit amb la mitjana i ha bolcat. Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Mossos d’Esquadra, quatre dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del SEM.

A causa de l’accident, l’autopista ha quedat amb un sol carril obert a la circulació en sentit sud i s’han registrat fins a 3 quilòmetres de retencions.