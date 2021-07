L'Audiència de Girona ha emès una ordre de crida i cerca per un dels acusats d'estafar més de 820.000 euros al Banc Sabadell de Cassà de la Selva. El judici s'havia de celebrar avui -després de múltiples intents fallits- però s'ha hagut de suspendre perquè un dels acusats no s'ha presentat. El tribunal ha anunciat que l'acusat no ha donat "senyals de vida" ni tan sols al seu advocat, i que no ha respost a cap dels requeriments que se li han fet, i davant d'això les acusacions han demanat mesures per localitzar-lo. El tribunal ha activat una ordre de crida i cerca per trobar-lo, i si en els pròxims dies no hi ha resultats, se'l declararà en rebel·lia. La vista ha estat posposada fins a finals de desembre.

No és la primera vegada que s'ha de suspendre. Els fets que s'han de jutjar van tenir lloc entre finals de 2003 i principis de 2004, és a dir, fa 17 anys. Tal com ha referit el fiscal del cas, no és la primera vegada que l'acusat no es presenta, i tot i que en algunes ocasions ha justificat la incompareixença, aquest cop no ha estat el cas i això ha provocat una dilació de prop de dues dècades.

El cas que s'havia de jutjar implica 8 acusats, un dels quals és un exdirector d'una oficina del Banc Sabadell que juntament amb dos dels acusats hauria creat una trama per estafar l'entitat mitjançant el mètode de la "roda de xecs". Segons les acusacions, els acusats feien ingressos de remeses de xecs i pagarés que no es corresponien amb cap operació mercantil real i disposant dels diners el mateix dia o l'endemà, sense que existís la gestió de cobrament de manera positiva.

Les acusacions demanen fins a 6 anys de presó pels acusats, i el Banc Sabadell reclama que se li retornin els més de 820.000 euros presumptament estafats.