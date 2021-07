L’espai de reflexió «Repensem l’escola», organitzat pel Moviment de Renovació Pedagògica, es va poder reprendre en format presencial el passat dimarts. El pati de l’escola Àgora de Girona va acollir un debat entre una quarantena de professionals de diverses disciplines, tots vinculats al món educatiu, que va girar al voltant de com la covid-19 ha afectat l’educació. S’hi van plantejar «quins aprenentatges podem treure d’aquest any especial i difícil», explica Albert Quintana, coordinador del Moviment de Renovació Pedagògica de Girona. «La covid-19 ens ha fet de filtre, hi ha coses més necessàries que mai per avançar cap a un model educatiu més adequat per als infants i joves, i també coses que s’han fet sempre s’han posat en qüestió», afirma Quintana. Per poder tractar tots aquests temes, als debats hi van participar cinc centres educatius del territori, els quals van compartir experiències que han aplicat per innovar en diversos àmbits.

Una de les necessitats que es van manifestar al debat va ser la importància d’incloure les famílies de l’alumnat en els projectes educatius. «L’escola no és dels mestres, és de la comunitat educativa en sentit ampli», apunta Quintana.

En aquest sentit, també es va tractar el paper de les eines digitals (a través de les quals l’escola va entrar a les cases), que, d’una banda són «facilitadores de la comunicació, però han d’estar al servei de l’acció educativa». Quintana afirma que al debat es defensava que aquestes eines s’usin «adequadament» per trobar un equilibri amb els avantatges de la presencialitat. I també es va destacar l’altre gran repte en aquest àmbit: «Cal un esforç important per esborrar les bretxes digitals».

Un altre aspecte que es va posar en relleu en el «Repensem l’Escola» és la importància d’articular l’activitat educativa amb la xarxa d’entitats que hi hagi a la localitat, així com d’incorporar altres professionals, com els educadors socials, i que no es tracti d’una incorporació puntual ni es limitin a atendre l’alumnat més vulnerable -si bé, remarca, són els qui en poden treure més profit. «Ja no podem imaginar l’acció educativa només amb mestres i professors, ho hem d’entendre com una xarxa, amb l’escola i les entitats locals».

Repensar els continguts

Els continguts curriculars també es van posar sota la lupa en aquest espai de reflexió: «A la vida els aprenentatges es donen integrats, i els alumnes ho han de viure de forma integrada», i no «parcel·lat» en assignatures, comparteix Quintana. Per això, a la jornada es va parlar de tallers d’aprenentatges més globals.