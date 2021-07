Girona comença a treballar en un nou pla «ambiciós» i a nivell de ciutat per fer front al canvi climàtic. L’objectiu és que ciutadania, sectors econòmics, institucions i entitats s’impliquin en l’elaboració d’aquest full de ruta. El tret de sortida del procés participatiu serà aquest dijous, quan se celebrarà una auditoria pública i oberta a tothom a l’auditori de la Mercè, a les sis de la tarda. Un equip format per l’Ajuntament de Girona i la plataforma Girona Pel Clima, integrada per diverses entitats, han impulsat aquest procés, que vol «innovar» i buscar fórmules perquè també hi participin els sectors menys mobilitzats de la ciutadania.

De moment, ja s’ha enllestit un primer document de diagnosi, que servirà de base per elaborar el futur full de ruta. Una de les dades que s’hi revelen, i que va avançar ahir el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, és que la ciutat de Girona ha reduït les emissions de diòxid de carboni en un 9,5% respecte l’any 2005 (44.844 tones de CO2). Això és gairebé una quarta part de l’objectiu de reduir-les un 42% l’any 2030, que marca el Pla de referència en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic (PACES). Per reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, el PACES establia 44 accions, de les quals l’Ajuntament de Girona n’ha complert 5, en té 19 en execució, i 20 no s’han iniciat.

«No podem caure en el cofoisme i hi ha molta feina a fer, però a Girona no partim de zero en tot el que és la lluita per fer front el canvi climàtic. Sabem que l’administració és lenta, la mateixa diagnosi ens ho fa evident, però estem aconseguint objectius importants», va defensar Terés, posant d’exemple la gestió de residus o la contractació d’energia verda. El portaveu de Girona Pel Clima, Jordi Mateu, també era crític amb les accions dutes a terme fins ara, que considerava «insuficients».

Nou pla vinculant i supervisat

Ara el consistori i la plataforma Girona pel Clima treballen en aquest nou procés participatiu, que volen que estableixi una «estratègia de ciutat» per afrontar la crisi climàtica, marcant objectius «ambiciosos i suficientment atrevits» per fer front a l’emergència, va dir Terés.

Mateu, apuntava ahir cinc «horitzons» que s’hauran d’abordar: la mitigació i adaptació al canvi climàtic; augmentar la resiliència a fenòmens desencadenats pels efectes del canvi climàtic, com pandèmies o temporals; avançar cap a la transició energètica; «descarbonitzar» l’economia i replantejar el model econòmic; i empoderar la comunitat en la presa de decisions.

Després de l’auditoria de dijous, es duran a terme tallers i debats de temàtiques específiques. «La intenció és que a finals d’aquest 2021 es pugui presentar el Pla de transició ecosocial encarregat pel consistori i entrar ja en la fase d’execució i seguiment», va dir Terés. Pel seguiment, es vol constituir un espai participatiu que s’encarregui de supervisar el compliment de les accions.

En l’estratègia contra el canvi climàtic també s’hi sumarà l’actualització dels objectius PACES, que s’estan revisant, i establiran el compromís de baixar un 55% les emissions de CO2 l’any 2030.