L’Ajuntament va renunciar ahir a 630.760,18 euros d’una subvenció del Departament de Cultura per culpa de l’endarreriment de les obres de la Casa Pastors. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va aprovar una subvenció de 800.000 euros per adaptar la construcció com a sala expositiva del Museu d’Art de Girona.

Un cop acabat el termini d’execució del projecte, l’Ajuntament només ha pogut justificar despeses per valor de 169.239,82€, la qual cosa l’obliga a renunciar a la resta i a retornar-ne una part que ja li havia estat transferida.

Des del PSC, han lamentat que l’Ajuntament no hagués previst una renegociació de la subvenció. «La paràlisi del govern i la manca d’execució dels projectes han provocat una pèrdua de quasi 800.000 euros a la ciutat», denunciava la regidora socialista, Mònica Ferrer.

Fonts de l’Ajuntament de Girona expliquen que aquesta renúncia a una part de la subvenció es deu a «una qüestió administrativa». La reforma de la Casa Pastors s’han allargat arran d’imprevistos, com per exemple el mur que obstaculitzava les excavacions arqueològiques, i que s’ha hagut d’enderrocar. Això ha fet que els terminis marcats per rebre la subvenció no es poguessin complir. Tot i això, fonts del govern municipal afirmen que properament es tornarà a tramitar la sol·licitud per rebre la subvenció amb els terminis ajustats al calendari actual, i que això s’ha pactat amb el Departament de Cultura.