Un incendi de vegetació declarat ahir al vespre a Llagostera va cremar una superfície de 500 m2 de matolls. Els Bombers van rebre l'avís del foc a un quart de nou del vespre per part de la Policia Local. La zona on es va declarar l'incendi està situada darrere del cementiri i prop de l'avinguda del Canigó, i hi predominen els eucaliptus i els pins.

Bombers va activar set dotacions terrestres i un helicòpter per atacar les flames tant amb eines manuals com amb aigua. Finalment, el foc es va donar per extingit a les 21:14 hores.