Un home ha hagut de ser evacuat aquesta matinada a l'Hospital Josep Trueta després d'accedir a un habitatge on s'havia calat foc per socórrer els residents.

Els Bombers han rebut l'avís a les 6.13 del matí que hi havia foc a la cuina d'un habitatge al carrer Sant Josep, 50 de Flaçà.

Es tractava d'un pis a la primera planta on podria haver-se produït un curtcircuit. Un veí va alertar Bombers explicant que hi havia dues persones grans que s'havien aixecat amb olor de fum. Alertaven també que hi havia bombones de butà.

Al lloc s'hi ha desplaçat una dotació del Parc de la Pera.

Un veí hauria entrat a l'habitatge per ajudar i ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta per inhalació de fum i una petita cremada.

El foc no s'ha estès.