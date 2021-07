El sociosanitari 'La República' de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) és un dels centres seleccionats per participar en el projecte de recerca multicèntric Nautilus, que té com a objectiu desenvolupar una plataforma d'intel·ligència artificial per identificar, predir i intervenir sobre la covid persistent. Entre un 40 i un 60% de les persones ingressades a l'UCI per la malaltia covid-19 presenten problemes neurològics com ara mal de cap, marejos, pèrdua d'olfacte o crisis epilèptiques, entre d'altres. Això ha fet pensar als investigadors que el virus pot afectar el cervell perquè les persones que han estat més greus tenen dificultats o altercacions cognitives com falta d'atenció o dificultat per organitzar-se.

També han detectat que altres símptomes que podrien indiciar a l'afectació cognitiva són no trobar les paraules amb què expressar-se o sentir que el pensament va lent. Han detectat, a més, que algunes persones que han patit la covid-19 de forma lleu presenten igualment alteracions cognitives. Totes aquestes alteracions apareixen amb la malaltia deixen una sèrie de seqüeles en un 10% de les persones que han patit el virus. Aquestes seqüeles són les que es coneixen com a 'Covid persistent'.

El projecte, finançat per la Fundació La Marató de TV3 amb 399.268,75 euros, pretén estudiar les afectacions cognitives, emocionals, funcionals i de connectivitat cerebral produïdes per la malaltia, seqüeles que limiten la qualitat de vida dels pacients que l'han patit. Les dades recollides s'analitzaran mitjançant intel·ligència artificial per determinar quins són els factors més rellevants, determinants de les falles cognitives associades a la malaltia. Aquest estudi vol ajudar a entendre millor la covid-19 i trobar tractaments adients per als pacients que la pateixen.

L'estudi està liderat a escala local per la neuropsicòloga del centre sociosanitari del parc hospitalari Martí i Julià de Salt, Manuela Lozano; la metgessa internista de l'hospital Santa Caterina, Tamara Garzón, i la infermera i directora del centre sociosanitari, Teresa Vilalta. El projecte està coordinat en l'àmbit nacional pel grup de recerca Cervell Cognició i Conducta de la Fundació Joan Costa Roma - Consorci Sanitari de Terrassa, liderat per la doctora Maite Garolera; la Universitat de Barcelona, amb la neuropsicòloga Bàrbara Segura, i la Universitat Politècnica de Catalunya, amb l'investigador Claudio Ulises. Aquest projecte coordinarà fins a 22 hospitals públics per avaluar més de 400 pacients