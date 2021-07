Agents dels Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Girona van detenir dilluns dos homes, de 18 i 22 anys, veïns de Blanes i Girona, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força en un pis.

Els fets van tenir lloc a la matinada del dia 5 de juliol. Gràcies a la col·laboració de les víctimes del robatori, diverses patrulles de la Unitat de Seguretat Ciutadana d’aquesta comissaria es van adreçar al pis, situat al carrer de la Rosa de Girona. Els inquilins haurien sorprès els dos homes mentre robaven a l’interior de l’habitació on dormien.

Quan una de les víctimes va cridar, els lladres van saltar des del balcó al carrer i van marxar corrents, en direcció a la pujada de la Barrufa.

Davant els fets i amb la descripció facilitada per les mateixes víctimes, els agents van iniciar una recerca per la zona de Montjuïc. Allà hi van localitzar dues persones suades i amb la respiració agitada, que encaixaven amb la descripció que els havien donat. Els mossos els van identificar i un dels lladres els va facilitar la ubicació del telèfon mòbil que acabaven de sostreure, i que havien amagat a l’interior d’un forat a la muralla. Els detinguts, un d’ells amb nombrosos antecedents, van passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Girona.