Les conclusions de l’estudi per executar el projecte de bus ràpid entre Girona i Salt estan a punt de presentar-se i d’aprovar-se, segons es va saber al ple de Salt. Es tracta del projecte BRCat, una xarxa de busos ràpids de la Generalitat que es vol finançar amb fons europeus. La xarxa inclou 17 línies, dues d’elles a l’àrea metropolitana de Girona (Salt-Girona i Sarrià de Ter-Fornells).

Davant d’això, les formacions de Guanyem Girona, Independents per Salt (IPS), Poble Actiu de Sarrià (PAS) i Independents Per Fornells (IPF) critiquen que la proposta s’ha fet «d’esquenes al territori», i consideren que hi ha una «evident descoordinació» entre municipis i Generalitat. També subratllen que «s’ignora» el pla de mobilitat conjunt que s‘està fent de Girona i 10 municipis més de l’àrea urbana. En aquest sentit, critiquen que no s’aprofiti el nou bus per treure espai als cotxes, i per tant que no s’acompanyi d’una transformació urbanística.