L’Ajuntament de Girona espera rebre en les properes setmanes un estudi que pretén comptabilitzar les places d’aparcament públiques, les privades i tots els cotxes que hi ha a la ciutat. «L’objectiu és determinar quantes places en superfície farien falta perquè tots els veïns poguessin aparcar», explica la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda.

De fet, la instal·lació d’aparcaments dissuasius a les entrades de la ciutat és una de les mesures proposades pel govern de Madrenas, en el marc d’un projecte de mobilitat sostenible a Girona que s’ha presentat per obtenir fons europeus.

Pedret és un dels barris on hi ha veïns que es queixen de problemes per aparcar. Consideren que la instal·lació d’una estació de Girocleta fa aproximadament mig any i, des de fa unes setmanes, el baixador de busos turístics han deixat la zona amb molt poques places disponibles. A més, la presència de cotxes abandonats també redueixen l’espai dels veïns.

«Últimament pots trigar mitja hora o tres quarts per trobar un lloc per aparcar a prop de casa», explica en Pep Martí, veí de Pedret. «Som un barri de gent treballadora i humil i molts necessitem el cotxe cada dia per anar a les nostres feines», destaca. La construcció de l’estació de Girocletes, feta a petició de l’Associació de Veïns, ha suposat la pèrdua d’unes sis places. «Les bicicletes es podrien col·locar a la part ajardinada», demana Martí, i afegeix: «Els contenidors també».

Fa més de tres anys, l’Ajuntament va posar en marxa dues zones verdes com a proves pilot: una al barri de les Pedreres i l’altra a la Devesa. En el cas d’aquesta última, apunta que ha tingut efectes pels barris contigus. «Molta gent que ve de fora a treballar a llocs com Correus o els Jutjats ara venen a Pedret a deixar el cotxe», lamenta Martí. Segons ell, la creació d’una zona verda a Pedret serviria precisament per prioritzar els veïns de la zona, que pagarien tarifes més barates que la gent que vingués de fora.

Tanmateix, això ho haurà de decidir l’assemblea de l’AV del barri prevista pel setembre. El president de l’Associació de Veïns de Pedret, Joan Pujol, recorda que, el 2017, el barri ja va votar per unanimitat contra la zona verda. «No vull parlar de barris de primera o de segona segons si tenen zona verda. Nosaltres som un barri solidari», aclareix.

Els cotxes abandonats són un altre element en què s’han fixat alguns veïns de Pedret i que ocupen espais d’aparcament. «Des de l’Associació anem fent revisió i quan detectem vehicles abandonats, notifiquem la policia», explica Pujol. Des de l’Ajuntament, adverteixen que «els procediments de retirada són lents».

Possibles solucions

De moment, l’Ajuntament està estudiant el projecte que els veïns de Pedret van escollir als pressupostos participats del 2019. Una reforma que vol transformar el carrer Palamós (paral·lel a la Ronda Pedret) en una via d’un sol carril. D’aquesta manera, es guanyaria un espai que serviria per la creació d’un aparcament en bateria. El consistori encara ha de donar el vistiplau al projecte, però Pujol es mostra confiat que amb aquesta mesura el barri obtindrà entre vint i trenta places de pàrquing noves.