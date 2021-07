L’Audiència de Girona ha condemnat a 1 any de presó l’acusat que va ensenyar els genitals a una nena a Salt. La sentència considera que ha quedat acreditat que en «data no especificada» -ja que la víctima no va poder concretar-ho-, però en tot cas quan ella tenia entre 6 i 10 anys, l’acusat va ensenyar-li els genitals en una videotrucada. El dia d’aquest episodi la víctima estava a casa amb una amiga seva, i quan l’acusat li va preguntar si estava sola, aquesta va fer veure que sí. Llavors, la seva amiga, que va reconèixer l’home i va veure com li ensenyava els genitals, va gravar la conversa i la va ensenyar a dues professores de l’escola.

El condemnat vivia amb la família de la víctima, i de fet aquesta va declarar que des de «sempre» que el recordava a casa. Segons van afirmar els seus pares, era un bon amic i el pare el considerava com un germà.

El tribunal considera que hi ha prova de càrrec suficient -durant el judici es va reproduir el vídeo en qüestió- per condemnar l’acusat per un delicte d’exhibicionisme, a qui li imposen la pena més alta perquè dues menors van ser víctimes de l’exhibició sexual de l’acusat. A més, també justifica aquesta pena perquè l’acusat formava part del nucli familiar de la menor, ja que era amic íntim de la família i residia des de feia molts anys al seu domicili. «Això va trencar la confiança que la víctima tenia dipositada en la seguretat del seu entorn pròxim», subratlla la sentència.

Absolt d’abús sexual

En canvi, la sentència l’absol d’abús sexual a persona menor de 16 anys i d’incitació per facilitar material pornogràfic. La fiscalia li demanava 9 anys de presó perquè considera acreditat que la víctima va patir abusos sexuals «en múltiples ocasions» durant 5 anys. La víctima va explicar que els abusos van començar quan ella tenia 6 anys, i que l’acusat aprofitava els moments que estaven sols per acostar-se i refregar-se amb ells per intentar treure-li la roba. També va relatar que s’havia masturbat davant d’ella diverses vegades.

El fet que durant el judici la víctima negués diversos episodis que havia explicat abans, com ara una penetració i tocaments a les parts íntimes, juntament amb el fet que «no hi ha cap altre mitjà de prova alternativa a aquest relat», han fet decantar la sentència a favor de l’acusat.

El veredicte, que no és ferm, també li imposa al condemnat una mesura de prohibició d’aproximació a la víctima de 500 metres i de comunicar-s’hi durant 3 anys. També estarà vigilat durant aquest temps.