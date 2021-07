La setmana vinent es faran públiques les notes de tall per entrar a les carreres de les diferents universitats i, més que probablement, ningú es podrà mirar aquest llistat amb l’aval de tenir una nota més alta que el 13,981 de la gironina Neus Fanals. Ni tan sols els estudiants, com Eloi Sabater de l’Institut La Bisbal, que van treure les millors notes de Catalunya a la Selectivitat (9,90) unes provés d’accés a la universitat on Fanals només va haver de fer els exàmens de les assignatures específiques després d’haver estudiat el Batxibac, la modalitat conjunta del batxillerat francès i l’espanyol, a l’institut Montilivi de Girona. Així, per arribar aquest 13,981 (sobre un màxim de 14), el passat mes de maig aquesta jove gironina amant de la lectura i la dansa contemporània es va examinar de les proves externes (per obtenir el diploma del Baccalauréat) que fan totes els alumnes de Batxibac -Història de França i d’Espanya, Llengua i Literatura franceses i un examen oral de francès- i , unes setmanes més tard, va fer les assignatures específiques de la Selectivitat (en el seu cas Biologia, Física i Química perquè són les tres que ponderen per fer medicina).

I, per sorpresa seva perquè «sabia que m’havien anat bé, però m’esperava un nou, o un nou i mig...», Neus Fanals va treure un 10 a les proves franceses per validar el Baccalauréat. Faltaven els tres exàmens de la selectivitat catalana que per la ponderació li podrien haver fet baixar bastant la mitjana, però va treure tres «10» a Biologia, a Física i a Química. Un 10 a les proves franceses, un 10 a les específiques de la selectivitat que, sumats al 9,96 del seu expedient de batxillerat, fan aquest espectacular 13,981 que, per a una estudiant brillant i amb facilitat pels idiomes (també té un bon nivell amb anglès), podrien fer pensar que el seu futur serà una universitat estrangera. Doncs qui es pensi que Neus Fanals vol anar a estudiar a París, s’equivoca. «Des de petita sempre he volgut fer medicina i, després d’anar a diferents portes obertes, el mètode de la UdG d’aprenentatge per resolució de problemes em va enamorar», assegura Neus Fanals que, amb un 13,981, no haurà d’estar molt nerviosa quan la setmana vinent miri quina és la nota de tall de medicina a la Universitat de Girona.

Amb el sistema híbrid, combinant les classes presencials amb les virtuals, i «en el meu cas tres confinaments per positius de companys de classes», Neus Fanals ha tingut un batxillerat complicat per la pandèmia, com tots els seus companys de generació, però tot i la complicació extra no es penedeix gens de la seva decisió de fer la modalitat de la doble titulació francesa i espanyola. «Jo sí que ho recomanaria, però has d’assumir que s’ha de treballar molt», explica aquesta futura estudiant de medicina que, un cop acabat l’ESO, va assumir el repte del Batxibac perquè «tinc clar que vull estudiar medicina, però també m’agrada la literatura, llegir, la història... Vaig veure que, quan sigui gran, m’especialitzaré en medicina i volia aprofitar aquests dos anys per aprendre altres coses». I així, amb l’ajuda de professors «molt bons» i amb el suport dels «companys de classe i de la meva família» ha aconseguit unes notes espectaculars en una promoció de Batxibac de Montilivi que, com apunta el director del centre Rubén Pino, «era excepcional, dels 11 alumnes que han fet Batxibac, sis han acabat amb una nota per sobre del 9».

L’opció del Batxibac demana un esforç extra als estudiants i si es vol fer medicina, com Neus Fanals, encara una mica més perquè necessitava fer tres específiques (Biologia, Física i Química) quan en el programa del doble batxillerat només n’hi entren dues. «He fet Biologia per l’Institut Obert de Catalunya, i això també m’ha tret temps», diu, amb un mig somriure, que deixa ben clar que les dificultats no han estat un obstacle per a una futura metge que té molt clar el que vol: «Des de ben petita que he volgut fer medicina i, en els últims anys, també he fet un voluntariat amb els malalts de l’hospitalitat de Lourdes, acompanyant-los en els viatges, i veure aquesta proximitat dels metges amb els malalts encara me’n fa està més convençuda».

Encara no sap cap a quina branca de la medicina s’acabarà decantant -«vaig fer el programa Bojos per la Medicina amb la Fundació de La Pedrera i em van agradar totes les especialitats, totes les que vam fer...»-, però Neus Fanals sí que recordarà sempre el que ha après aquests dos darrers anys a l’institut Montilivi: «Fer el Batxibac ha estat una gran experiència, hem llegit molts llibres, molta literatura francesa i això crec que se’m quedarà per sempre».