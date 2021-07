Guanyem Girona va presentar ahir una moció que durà al ple de l’Ajuntament de dilluns vinent. La moció manifesta la voluntat de crear un sistema municipal d’autoproducció d’energies renovables a la ciutat, en la línia d’avançar en sobirania energètica. El text inclourà accions com la creació d’una empresa pròpia de producció i comercialització d’energia renovable; avançar en comunitats locals d’autoproducció; acompanyar els particulars en el procés d’establir energies renovables; o estudiar la implantació de plaques solars o sistemes eòlics en punts com ara parcs. Des de Guanyem també van reivindicar l’Oficina Energètica, que van recordar que s’impulsa fruit d’un pacte amb el govern i la formació, tot i que «va tard».

Les regidores Laia Pèlach i Cristina Andreu van remarcar que tot plegat serviria per deixar de «dependre d’un oligopoli perniciós per al medi ambient i per la butxaca del ciutadà» i alhora per protegir situacions de pobresa energètica.