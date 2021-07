La manca de tranquil·litat, la brutícia, el soroll, el turisme i la convivència són fonts de conflicte al Barri Vell de Girona. Així ho detecta el servei de Mediació i Dinamització del Barri Vell en la primera fase de mapeig. El servei, que vol fomentar la mediació per resoldre els conflictes que hi tenen lloc, va ser impulsat per l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell (AVVBV) i es va materialitzar amb els pressupostos participats de 2019 de l’Ajuntament de Girona. Un equip de professionals encapçalat per l’advocada Paloma Lavandeira ha donat forma al projecte, que s’ha adaptat per englobar també la nova situació de pandèmia.

Així, el servei de mediació ha pogut identificar quines són les fonts de conflictivitat que existeixen al Barri Vell a partir d’enquestes, reunions, campanyes i sessions de webinar, en què han participat unes 240 persones -la majoria d’ells, veïns, i també sectors econòmics i entitats. Una altra dada que revelen els resultats és que gairebé la meitat dels enquestats consideren que hi ha conflictes de forma freqüent o molt freqüent, i un 36,7% perceben que aquests estan protagonitzats per persones que estan de pas al barri. De fet, les dades també mostren que els problemes es perceben com a externs als residents.

D’altra banda, l’impacte de la covid-19 ha fet que es percebi un augment en la brutícia, en la indiferència de les institucions i la manca de convivència. Aquests resultats van ser exposats pel coordinador del servei, el doctor Raül Calvo Soler i les mediadores col·laboradores Laura Tomás i Clara Martínez, a l’abril.

Cinc projectes per cohesionar

Com a resposta a aquestes conclusions, el mateix equip ha «imaginat solucions» i ha elaborat cinc propostes. Estan pensades des d’una lògica de dinamització, però superen l’objectiu lúdic: «El rerefons de les accions vol tenir un impacte en la cohesió i la participació dels veïns, i que contribueixin a augmentar la identitat i el sentiment de pertinença al barri», explica Lavandeira.

Un dels projectes es basa a fer ús de la tecnologia GPS per ordenar el flux de turistes al Barri Vell. La intenció és «fomentar un turisme sostenible», que permeti gaudir del barri i de l’arribada de turistes a la vegada. Consisteix a dissenyar un mapa en temps real dels grups de turistes al barri, per evitar aglomeracions en punts concrets. «Això produeix una racionalització d’espai, del temps, del soroll», afirmava Calvo en el webinar on es van presentar les accions. Calvo va apuntar a la voluntat d’impulsar un conveni amb el sector turístic per fer realitat l’acció: «No es tracta d’evitar que vinguin, sinó d’evitar l’aglomeració», indicava.

Un altre projecte tracta d’incorporar sonòmetres (similar als radars amics que mostren la velocitat dels vehicles) en punts de més soroll, mostrant a tothom qui passi pel barri quin grau de so està provocant de forma immediata, amb un indicador en format de semàfor.

La tercera proposta s’encamina a apel·lar les persones que passen pel Barri Vell, que molts consideren origen de conflictes. Els veïns podran fer arribar missatges que voldrien traslladar a aquestes persones externes al barri per baixar el nivell de conflictivitat. Després, es visualitzaria una selecció de missatges al carrer, en banderoles o cartells.

En quart lloc, per abordar el problema de la brutícia, es proposa un concurs fotogràfic que resulti en dos «collages» que visibilitzin els punts considerats nets, i els que es considerin bruts. També es planteja un concurs de tapes.

Les accions es duran a terme des del servei, tot i que consideren necessària la implicació d’actors com l’Ajuntament de Girona, l’Associació de Veïns o la Cambra de Comerç. Això sí, «el protagonisme el tenen els veïns», deixa clar Lavandeira.

La següent fase

Ara el servei de mediació entra en una nova fase, en la qual es vol contactar amb altres col·lectius, com les comunitats de veïns o la gent gran. També impulsaran el servei de mediació com a eina per resoldre els conflictes, gratuïta i obert a tothom qui estigui vinculat d’alguna forma amb el Barri Vell. Actualment ja estan tramitant-ne un cas.