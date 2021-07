Després que durant l’estiu passat s’anul·lés, aquest mes de juliol es reprèn la campanya «Bibioestiu, la lectura a la fresca». Places i piscines de la ciutat s’ompliran de llibres en aquesta iniciativa organitzada per les biblioteques municipals de Girona que s’allargarà fins al 27 d’agost. «L’objectiu del projecte és oferir l’accés als llibres i la lectura on la ciutadania passa el seu temps d’oci a l’estiu. Són serveis completament gratuïts i van adreçats sobretot als infants, però també hi ha propostes per adults» assegura el vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats.

El servei de biblioplaça s’instal·larà quinze dies en places de vuit barris de la ciutat (Sant Narcís, Mercadal, Pedreres, Devesa, Santa Eugènia, Vista Alegre, Can Gibert i Barri Vell), mentre que la bibliopiscina s’emplaçarà a les piscines municipals de la Devesa i als complexos esportius del GEiEG de Sant Ponç i Sant Narcís.