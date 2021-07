L’auditori de la Mercè va acollir ahir el tret de sortida del procés participatiu que ha de dissenyar un Pla de Transició Ecosocial per Girona. Aquest pla ha de guiar la ciutat, a partir de l’any vinent, a l’hora de fer front a l’emergència climàtica. La voluntat de l’equip motor que l’impulsa -integrat per l’Ajuntament i la plataforma Girona pel Clima, que va promoure l’elaboració del pla- és que es creï de forma conjunta entre institucions, sectors econòmics, socials i professionals, entitats i ciutadania. En aquest sentit, l’alcaldessa, Marta Madrenas, va remarcar que s’hauran d’atreure aquells col·lectius que no se senten tan apel·lats a participar, ja que és un projecte col·lectiu. L’objectiu és que el procés resulti en un seguit d’objectius i d’accions consensuades, un «pacte de ciutat» per respondre a aquesta «urgència» de forma efectiva.

A l’audiència pública d’ahir es van apuntar cinc horitzons per aquest futur pla. Uns horitzons als quals ja s’han compromès més de 50 entitats, sindicats, institucions, tots els grups municipals i la UdG.

El primer és la mitigació i adaptació al canvi climàtic, buscant augmentar la resiliència de la ciutat davant fenòmens extrems desencadenats pel seu impacte, com pandèmies o temporals. Un altre horitzó és el d’avançar cap a la circularitat de materials, energia i aigua, reduint el consum i fomentant el de proximitat. Dins aquesta línia, es marquen l’objectiu que, l’any 2030, un 70% del consum energètic provingui de fonts renovables.

En tercer lloc, es vol replantejar i transformar el model econòmic de la ciutat, «deixant enrere els sectors més ambientalment i socialment nocius» i donant valor a altres sectors útils com la salut o l’educació; el quart horitzó mira cap a la justícia social i climàtica per «no deixar ningú enrere», garantint que tothom tingui les necessitats bàsiques cobertes. Per últim, també destacaven l’empoderament de la comunitat en la presa de decisions.

Els cinc horitzons van ser exposats pel representant de Girona pel Clima, Marcel Llavero, que també va manifestar tres compromisos: la necessitat que sigui un procés participatiu, la creació d’un espai de seguiment, control i revisió del pla que sigui vinculant, i que la l’Ajuntament assumeixi els costos de l’elaboració i de l’execució de les accions.

«Fotografia» de la situació

La «fotografia» de la qual es va partir és la diagnosi de la situació actual de la ciutat, elaborada per l’empresa Anthesis Lavola. S’hi detectava, per exemple, que des de 2017 s’han complert 5 de les 44 accions del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES), amb les quals s’han reduït un 9,5% de les emissions de CO2 de 2005 (prop d’una quarta part de l’objectiu del PACES, de reduir-les en un 40% l’any 2030; ara s’actualitzarà al 55%). La diagnosi identifica «frens» a la seva execució, com la falta de recursos o la càrrega de treball dels tècnics.

El document també troba que només s’ha executat un 42% del Pla de Mobilitat Urbana, pensat per fer-se entre 2014 i 2020. Per altra banda, la tendència de consums elèctric i d’aigua es mostra estable -cosa que la regidora de Guanyem Laia Pèlach va remarcar que «no és una bona notícia». Hi coincidia la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, que afirmava que «les dades no són bones» i que cal fer «molt més».

D’altra banda, es va subratllar que el consum energètic municipal està estancat i no baixa. Sobre això, el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, va apuntar a una inversió de quasi un milió d’euros que es preveu pels propers mesos per canviar a LED 3.000 lluminàries de l’enllumenat públic (que és prop del 50% del consum municipal).

La necessitat del pla

El representant de Girona pel Clima, Jordi Mateu, va destacar la necessitat d’un pla de transició ecosocial que sigui transversal i que no es quedi «en un calaix», sinó que regeixi totes les polítiques municipals i supramunicipals. «Entendre les causes de la crisi climàtica i social que vivim és essencial per no perpetuar un sistema que ha demostrat ser devastador per les persones i el planeta», va defensar. I va apel·lar a «abandonar interessos partidistes» en aquesta lluita: «Això és una emergència, o en sortim entre totes o no en sortirem».

El procés participatiu s’articularà en tallers, debats i sessions, amb la voluntat de tenir-lo llest a principis de 2022.