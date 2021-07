El nombre de persones beneficiàries d’Ajuts d’Urgència Social a la ciutat de Girona van augmentar un 53% en un any, que van passar de ser 477 el 2019 a 733 el 2020. En els mesos que portem de 2021, de moment, han estat 441 els beneficiaris d’aquests tipus d’ajuts, que atenen situacions de necessitats urgents i bàsiques de subsistència, com ara l’alimentació, el vestit i l’allotjament.

Aquesta és una de les dades que es revelen a la diagnosi feta per treballar en el Pla de Transició Ecosocial de la ciutat, que s’elaborarà de forma participativa. Es tracta d’un pla que ha de servir de base per combatre l’emergència climàtica des de l’àmbit municipal, però que vol anar més enllà de les mesures en sostenibilitat, i establir una estratègia de ciutat que permeti avançar també cap a la justícia social.

És per això que el document de diagnosi inclou diversos indicadors lligats a la sostenibilitat pel que fa als drets socials, les desigualtats i l’accés a l’energia i l’aigua. «Any rere any augmenta el nombre de llars que pateixen situacions de vulnerabilitat, així com la quantitat d’ajuts i recursos que des de l’Ajuntament es dediquen a pal·liar aquest dèficit social», apunta l’informe.

Els ajuts també van augmentar entre 2019 i 2020, passant de 226 a 344; de gener a maig de 2021, se n’han concedit 207 més. Són dades dels Serveis Bàsics d’Atenció Social de Girona, que també indiquen que s’han pagat deutes de subministraments per un valor de 35.883,79 euros el 2019, 53.075 euros (2020), i 30.932,88 euros (en el que portem de 2021).