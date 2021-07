Els germans Roca tenien ganes de nova normalitat. Aquesta il·lusió va servir per decantar el debat sobre el nom del seu nou establiment a la plaça de l’Oli de Girona, batejat com a “Normal”. Però no només per aquest ímpetu. També per una decoració amb elements de proximitat com testos de Quart, plats de terracota de la Bisbal o taules de vidre reciclat segons ha explicat l’encarregat d’interiorisme, Andreu Carulla, un dels ideòlegs del nom del restaurant, juntament amb Jordi Roca. Al nou local, obert avui al migdia sense estridències, no hi ha blancs ni negres. Dos colors que Carulla veu massa extrems en el món de la normalitat. Ell és qui pensat els detalls de tots els racons d’un local on hi poden dinar uns 50 comensals. Fins i tot escollit el material de les cortines, de les persianes i del terra. Tot senzill però motivat al mil·límetre. Tot té un perquè. “Si en El Celler oferim orfebreria, en el Normal proposem artesania”, comenten els tres germans.

Els plats són d'una cuina directa, espontània amb la idea de reforçar la cuina de foc viu, de la cassola del xup-xup, de les flaires d'una cuina que ve de lluny amb Elisabet Nolla com a cap de cuina. “Una cuina de tall, de tros, de suc, rica i plena”, explica el gran dels Roca, Joan Roca. “És normal que vulguem compartir el patrimoni saborós de la nostra cultura de taula parada”, apunta. Una gastronomia amb productes locals i normals però que passats per la genialitat dels germans Roca apareixen a taula amb un sabor i una flaire fora de la normalitat.

Entre els entrants a escollir hi ha croquetes de llet crua d’Ovella del Mas Mercè i pernil ibèric, tortitas de gambeta blanca amb maionesa picant i llima, els mítics calamars a la romana de Can Roca, entrepà de ronyons de conill de Jerez, cap i pota de vedella amb patates palla, truita sacha de carpaccio de gamba vermella i suc del seu cap o amanida de tomates de vinagreta de llima i suc de cogombre. Entre 2,5 i vint euros cada elecció. Hi ha arrossos (a la llauna d’anguila i tirabecs i melós de colomí i bolets de temporada). Hi ha peixos (lluç amb cloïsses, endívies a la brasa i salsa verda o peix de la costa adobat i fregit amb salsa verda i vermella). I hi ha carns: cua de vedella amb moll de l’os i parmentier de patata a la mostassa, ànec d’aglà rostit amb figues i patata nova o filet Wellington amb salsa café París, cebes i orellanes. Cada plat gira entorn dels 17 als 36 euros. I de postres, préssec a la brasa, tarta al whisky, flam d’ovella, coulant o maduixes amb nata. Cadascun 12 euros.

Pel que fals vins, la carta arriba a les 400 opcions. El sommelier, Josep Roca ha volgut donar protagonisme als vins de poble. “Normal vol abraçar la cultura pagesívola i el vi de poble”, ha assenyalat el mitjà dels germans. Hi són tots els de l’Empordà. També n’hi ha de la Selva, i la Cerdanya i catalans com de Porrera. També d’alguns pobles que li tenen el cor robat: Sanlúcar de Barrameda o San Vicente de la Sonsierra. Però sobretot, un centenar de vins de la localitat de Beaune, capital social, vínica i lúdica de la Borgonya. A la Carta de vins del Normal, hi ha un extracte del Terç de Lo Crestià de Francesc Eiximenis, del s. XIV, un document medieval que ja reivindicava el monestrell de l'Empordà i els vins de Beaune (Borgonya).

“És alhora un repte mantenir la flama de la normalitat, de la cadència reposada, del valor del temps a la cuina, dels gustos nostrats. Cuinar amb gest antic, sense renunciar a la minuciositat que promou l'acadèmia i el coneixement que hem mamat”, destaquen els tres germans.