Els germans Roca continuen la seva expansió per Girona. Si fa poc obrien el bar- cafeteria de la Casa Cacao, al costat de l’hotel Casa Cacao i la botiga de xocolates i bombons, ara acaben de firmar el lloguer del local del costat de la gelateria Rocambolesc per obrir-hi, ben aviat, una confiteria. Antigament havia estat la botiga Brots freds i ara es convertirà en el món de les xuxeries de Jordi Roca. El local fa cantonada entre el carrer Santa Clara i la placeta d’accés al pont d’Eiffel. Aquí s’hi vendran dolços, xuxeries i sucs naturals i hi haurà un petit espai per seure, tot i que, en gran part serà un local de venda per emportar. A tots aquests negocis, cal afegir-hi els que ja tenen oberts i consolidats com el tres estrelles Celler de Can Roca, el restaurant Can Roca dels seus pares i el Mas Marroch. Els Roca no tenen aturador.