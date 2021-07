Girona participarà un any més a la iniciativa solidària «Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple», que la Fundació Esclerosi Múltiple organitza per recaptar fons per pal·liar l’impacte d’aquesta malaltia neurodegenerativa incurable, que afecta més de 9.000 persones a Catalunya.

L’acte central d’aquesta 28a edició a les comarques gironines tindrà lloc el diumenge 11 de juliol i, a Girona, hi participaran la piscina municipal de la Devesa i la piscina del Complex Esportiu de Sant Ponç del GEiEG.

Durant l’acte de presentació de la campanya, celebrat ahir, el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, va apel·lar a la solidaritat dels ciutadans i es va mostrar convençut que, un any més, «les gironines i els gironins tornaran a demostrar el seu compromís». A l’acte també hi van participar el director de la Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple de l’hospital Santa Caterina, Lluís Ramió, i la coordinadora de campanyes de la Fundació Esclerosi Múltiple a Girona, Montse Prats.

En total, més de 400 piscines catalanes s’han sumat a la iniciativa. Tots els fons recaptats amb les entrades a les piscines i amb la venda de samarretes, tovalloles o bosses de platja amb la imatge de la campanya es destinaran íntegrament als serveis d’atenció a les persones recent diagnosticades i a donar suport a la recerca contra la malaltia.