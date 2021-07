La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara molt invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. A Catalunya, un de cada quatre embarassos acaba en avortament espontani, a més de moltes pèrdues abans de la setmana 22 de gestació que no es registren. Amb l’objectiu de fer visible aquests fets, aquest dijous l’Associació Feminista Dones Republicanes, A Contracor i Bressols, van presentar a la Sala Diumé de l’ajuntament de Girona la moció ciutadana conjunta per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

La moció es presentarà al ple del 12 de juliol i reclama, entre d’altres, que l’Ajuntament faciliti un espai de suport per a les persones que han viscut una mort perinatal o neonatal, en forma d’espai físic al cementiri municipal. També reclamen la celebració d’una cerimònia en record d’aquests infants el dia 15 d’octubre -Dia Mundial de Conscienciació sobre la Mort Gestacional- i realitzar campanyes de sensibilització. A més, proposen la creació d’un espai al web per donar a conèixer els seus serveis i accions així com donar suport a associacions i famílies de víctimes.

Tània Ribas, de Dones Republicanes, va explicar que primer es van posar en contacte amb Bressols, un projecte del Servei de Suport al Dol de Girona que donen suport a moltes famílies en procés de dol de manera altruista; i posteriorment, van contactar amb A Contracor, una associació de dol per interrupció de l’embaràs. Maria Sàbat, psicòloga de A Contracor, va manifestar que aquest tipus de dol és un procés «íntim i al mateix temps social» i, per tant, és necessari un reconeixement social i la validació emocional dels sentiments que en sorgeixen. Això, segons Sàbat, «requereix que la societat ofereixi espais dignes per a elaborar el dol». En el cas de les morts gestacionals, perinatals i neonatals, Sàbat assegura que «sentir que el nadó no és reconegut per la societat fa que el dol sigui silenciat i desautoritzat. Per la seva naturalesa són pèrdues potencialment traumàtiques i, sovint, no en queden records tangibles» conclou.