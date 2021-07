Quin és l’atractiu de Girona com a ciutat per emprendre-hi? Tres emprenedors i un inversor gironins van poder donar el seu punt de vista en aquesta qüestió des de la seva pròpia experiència. Ho van fer ahir, en la darrera sessió de la Mobile Week Girona, la taula rodona «Emprendre a Girona: una anàlisi subjectiva», organitzada per l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG).

La qualitat de vida que té la ciutat i el territori, i una major fidelització del personal treballador, així com la proximitat amb Barcelona són alguns dels avantatges de la capital gironina que van subratllar els ponents. «Trobar un equilibri entre vida personal i laboral perquè això també afecta en positiu a l’empresa», va dir Estel Mallorquí, fundadora i directora de la start-up Biwel.

Els ponents també van posar de relleu l’oportunitat que ha suposat l’impuls del teletreball arran de la pandèmia perquè alguns emprenedors hagin decidit retornar al territori, un fet que proposaven de potenciar des de les administracions.

Un exemple és la start-up de Mallorquí, que han canviat Sant Cugat per Girona, d’on són els dos emprenedors, «amb l’objectiu de tenir-hi un despatx», si bé la fundadora matisava: «Cal valorar en quina fase estic jo [com a emprenedora] i en quin moment l’empresa ho pot fer. En l’etapa de creixement ens va anar molt bé estar a Barcelona, i sempre hi tindrem un peu».

En aquest sentit, observaven que la qualitat de vida sumada a la possibilitat de teletreballar també pot fer més atractiva Girona per a treballadors forans i ajudar en la captació de talent. Un tema en què, almenys fins ara, Girona quedava eclipsada per altres pols d’emprenedoria. «El covid i el treball remot fa que estiguem competint en la captació de talent amb Barcelona o Madrid», apuntava Victor Martín, CTO de Stealth Fintech i Regtech startup.

Per contra, la manca de capital obstaculitza que certes start-ups no s’instal·lin aquí, no tant en el cas d’emprenedors gironins sinó d’estrangers: «Fer que empreses internacionals vinguin aquí, atreure-les en fases inicials, és difícil» per la manca de capital, exposava Marc Bigas, cofundador i inversor a Skitude.

La falta d’ajudes de l’administració local es mostrava com un altre desavantatge que perceben a Girona. En aquest sentit, els emprenedors instaven a les institucions a posar més facilitats. Mallorquí va compartir que el 2012, quan va començar, va haver d’anar a Barcelona per trobar-ne. «Ara estem en un moment diferent. Intentem ajudar la gent gironina i que realment tingui un ecosistema al voltant perquè pugui emprendre», va dir Mallorquí. Tot i això, detectaven alguns frens externs a la ciutat, ja a nivell estatal, com la legislació espanyola. «No és el lloc més atractiu», va dir Bigas: «Has de ser conscient que l’entorn taxatiu d’aquest país és bastant dur i no està preparat per aquestes empreses, que al final són la nova economia que tots volem».