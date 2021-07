Tretze dotacions terrestres i quatre d'aèries dels bombers treballen per extingit un incendi de vegetació que afecta una zona de camps i arbres a la Font de la Pólvora de Girona. L'incendi, empès per la marinada, se situa en paral·lel a la carretera NII.

📹 Imatges de #IFGirona, abans de donar-lo per estabilitzat, des de la cua-flanc dret de l'incendi pic.twitter.com/KMkl9tA8x0 — Bombers (@bomberscat) 10 de julio de 2021

Segons informa el cos de bombers, de moment no hi ha desallotjats perquè la zona que crema no es troba a prop de cap nucli d'habitatges.