L’incendi que es va declarar ahir cap a les cinc de la tarda i que va cremar part d’una zona boscos de Font de la Pólvora, a Girona, es va donar per estabilitzat cap a dos quarts de set de la tarda. Per poder-lo controlar, van treballar-hi fins a disset dotacions dels bombers -tretze terrestres i quatre aèries-.

Els cossos d’emergència van rebre un avís a les cinc de la tarda d’un incendi de vegetació, que afectava una zona de camps i arbres,a la zona de Font de la Pólvora de Girona. Les flames, empeses per la marinada, es van situar en paral·lel a la carretera N-II. De fet, el cap de l’incendi es va poder aturar a deu metres d’aquesta carretera i no va caldre tallar cap via.

La zona cremada era lluny dels nuclis urbans, de manera que els bombers no van haver de desallotjar ningú ni tampoc va constar cap ferit.

D’altra banda, els bombers també van treballar durant el dia d’ahir en un altre incendi a Terrassa, proper a la urbanització les Martines, que va cremar una zona de camps i, a última hora de la tarda, avançava cap a la zona forestal, lluny de la zona de cases. Segons va anunciar a les xarxes socials l’alcalde de terrassa, Jordi Ballart, el foc no havia afectat cap habitatge i no hi havia ferits. Això sí, dues famílies van ser desallotjades i tres confinades.

A més, l’Ajuntament va habilitar el ZEM Can Jofresa per acollir les persones que calgués desallotjar i va activar el Pla d’Emergència. Davant de situacions de perill, les autoritats recomanen sempre seguir les indicacions dels bombers i dels serveis d’emergència, especialment a l’estiu.