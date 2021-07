La Comunitat Musulmana de Girona denuncia una «tardança excessiva» de l’Ajuntament a l’hora de crear un cementiri islàmic municipal. El juny del 2020, les dues parts van arribar a un acord i el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, expressava el seu desig que el projecte esdevingués una realitat a partir de l’agost passat. Ara, més d’un any més tard, el col·lectiu musulmà adverteix en un comunicat que les obres encara no han començat.

Fonts de l’Ajuntament assenyalen els tràmits administratius com a culpables de l’endarreriment, tot i que preveuen enllestir-ho aquest mateix any. «Hem adjudicat la redacció del projecte. L’arquitecte contactarà la Comunitat Musulmana per incorporar les seves peticions i al cap de dos mesos licitarem les obres des de CEGISA», explica el regidor de sostenibilitat, Martí Terés.

L’abril passat, la Comunitat Musulmana va tramitar al Registre Municipal la sol·licitud «urgent» per habilitar una desena de parcel·les al cementiri municipal per celebrar enterraments islàmics. El decret-llei 10/2020 de la Generalitat de mesures contra la covid-19 establia que els procediments en matèria mortuòria havien de tenir en compte la pluralitat religiosa sempre que fos possible. L’Ajuntament havia seleccionat un espai que s’adequa al ritual d’enterrament musulmà que, entre altres requisits, inclou el d’enterrar els difunts a terra i orientats cap a la Meca.

Segons el comunicat, des del març passat, el consistori disposa del pressupost per executar les actuacions necessàries per a la creació del cementiri islàmic. «Lamentem que hagin passat quinze mesos i la nostra sol·licitud encara no hagi estat satisfeta», expressen des de la Comunitat Musulmana.

En el mateix comunicat, el col·lectiu demana a l’Ajuntament que «garanteixi com abans millor el nostre dret d’enterraments a la ciutat segons el ritual musulmà». A més, també requereixen una reunió «urgent» per ser informats de l’estat actual i la previsió de calendari del procés de construcció del Cementiri Islàmic de Girona. Finalment, recorden que altres municipis del territori ja disposen d’aquest nou equipament, després del que ells consideren «processos molt més ràpids».

L’article 2.5 de l’Acord de Cooperació entre l’Estat Espanyol i les confessions minoritàries de 1992 reconeix a les comunitats islàmiques «el dret a la concessió de parcel·les reservades per als enterraments islàmics en els cementiris municipals».