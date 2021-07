Un informe de la interventora de l’Ajuntament de Girona ha detectat que el consistori té massa treballadors amb contractes temporals. Tota l’oposició va carregar al ple d’ahir contra algunes de les irregularitats que troba el document, que ha auditat el servei de Recursos Humans entre els anys 2018 i 2019.

Una de les deficiències és que el 2018 hi havia una temporalitat del 26%. La regidora del PSC, Bea Esporrín, va apuntar que després «no es van fer els processos d’estabilització marcats per llei per assolir l’objectiu del 8% en el període 2018-2020». L’informe també fa referència a l’encadenament de contractes, que afectava 26 treballadors.

La tinent d’alcaldia d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas, va rebatre que ja s’han corregit algunes de les deficiències, o bé es procedirà a fer-ho, i va afegir que, de l’informe, «no es desprenen observacions greus». Planas va afirmar que l’any 2020 van incorporar alguns llocs de treball a la plantilla, però que «no podem fer-ho tan ràpid com ens agradaria» per limitacions legals.

L’informe també conclou que s’han proveït llocs de coordinació - amb funcions directives -amb personal eventual, escollit pels partits polítics. Unes posicions que «s’ha de dotar mitjançant personal de carrera de la pròpia administració», diu el document. Justament ahir es va donar compte al ple de dos nomenaments més per decret d’alcaldia en dues posicions de coordinació, de nou cobertes amb personal eventual. El portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, va criticar que una d’aquestes posicions, la de coordinador de grans contractes, es va crear el 2019 amb la intenció que durés dos anys, fins al juny passat, però ara s’ha tornat a nomenar. «Era un acord amb Guanyem, un més que incompleix», va dir Salellas. Planas va respondre que aquest càrrec s’havia creat, entre altres, per ajudar en el contracte de neteja, que «encara no està».

Ajuts a la contractació

Al ple també es van aprovar les bases dels ajuts Girona Actua per incentivar la contractació. Aquest cop també hi podran optar els centres especials de treball i empreses d’inserció laboral, estimant l’al·legació de l’Associació Cluster Èxit Girona.

Guanyem va celebrar-ho, però va alertar que l’ajut s’haurà de repartir entre més candidats. El PSC es va abstenir considerant que no s’adapten a la situació postpandèmia i que fa poc la convocatòria s’havia dotat de 500.000 euros, però l’any passat es va reduir a 150.000. La regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana Yanes, va respondre que intentaran augmentar-ne el pressupost, i va anunciar que s’està preparant un nou ajut per respondre a la situació post-pandèmia, anomenada Reactivem. Des del govern esperen poder arribar als 500.000 euros amb la suma dels dos ajuts.

Altres punts aprovats

El ple va aprovar l’ordenança del servei de transport que preveu la gratuïtat de l’autobús a acompanyants d’infants a escola, i de la Girocleta per joves de 16 anys. També van tirar endavant la moció ciutadana de l’Associació Feminista Dones Republicanes Girona i el Servei de Suport al Dol de Girona per al reconeixement del dol perinatal, la moció de Guanyem per crear un sistema municipal d’autoproducció d’energies renovables, i la moció del PSC per l’atenció integral a persones sense llar; totes per unanimitat.