L’Espai Gironès impulsa aquesta setmana la campanya «Dream Card», que premiarà els clients amb experiències gastronòmiques, culturals i d’aventura i també targetes regal de fins a 150 euros. Entre les experiències hi ha sopars per a 2 persones a restaurants de les comarques gironines amb estrelles Michelin, experiències relax en spa i balnearis, visites culturals a museus per a grups de 4 persones, Kayak en família al Cap de Creus o experiències en globus per a 4 persones amb esmorzar de pagès inclòs.

Els clients tenen temps per participar-hi fins al 14 d’agost. Un cop completat el registre al Punt d’Informació del centre comercial, els participants sabran immediatament si han resultat premiats amb alguna de les 33 experiències o amb una targeta regal. En cas de no obtenir premi, podran participar en el sorteig diari de targetes regal de 20 euros per gastar als establiments de l’Espai Gironès fins el 31 de desembre.