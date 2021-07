L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha fet autocrítica amb el pressupost fallit d'aquest 2021 i ha admès que, segurament, l'equip de govern "no s'ha esforçat prou" per trobar consensos que permetessin aprovar els comptes. Madrenas, però, també ha reclamat als grups de l'oposició –i en especial, a Guanyem- que reflexionin, perquè la "responsabilitat" és compartida. "En una situació tan greu és igual d'important que el govern intenti arribar a consensos com que l'oposició actuï de manera constructiva", ha afirmat. L'alcaldessa també ha deixat clar que tenir el pressupost prorrogat no comprometrà el dia a dia de la ciutat. Perquè si bé en un exercici ordinari això hauria compromès "entre el 20 i el 30% de les partides", ara no passarà.

La decisió de JxCat i ERC de no portar el pressupost a ple davant la manca de suports, i passar l'any amb els comptes prorrogats del 2021, va centrar ahir part de l'apartat de precs i preguntes. Durant el ple de juny, el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, va demanar-ne explicacions a l'alcaldessa.

"Per primera vegada en la història des del 1978, Girona no aprovarà un pressupost", va subratllar Salellas, recordant que al llarg d'aquestes dècades la ciutat ha tingut governs de tots colors. "Quina reflexió en treu, vostè, que el seu govern sigui el protagonista que per primer cop hi hagi pressupost prorrogat?", va demanar el portaveu de Guanyem a l'alcaldessa.

Salellas, a més, va dir que des de l'oposició "s'ha manifestat la voluntat de negociar", posant com a exemples pactes com el que hi va haver pel cartipàs o les inversions.

L'alcaldessa de Girona, d'entrada, no es va poder estar de titllar Guanyem de "cínics" i acusar-los de practicar una política de desgast cap a l'equip de govern. Marta Madrenas va dir que Salellas, de fet, estava "poc legitimat" per retreure-li res, tenint en compte que Guanyem "des del minut 1 es va desmarcar de la negociació del pressupost".

"S'han passat mesos marejant la perdiu perquè el presentéssim", va dir l'alcaldessa. I hi va afegir: "I ara a sobre ens retreuen que no s'aprovi quan no el van ni voler negociar? Que ens prenen el pèl?".

La responsabilitat, de tots

L'alcaldessa va admetre que "el paradigma de la política" ha canviat, perquè ja no hi ha majories. Però de la mateixa manera que això vol dir "més esforç" per part dels governs, Madrenas va afegir-hi que també suposa "responsabilitat" per part de l'oposició.

I aquí, l'alcaldessa de Girona va fer autocrítica amb el pressupost fallit, admetent que JxCat i ERC no s'han "esforçat prou" per arribar a consensos amb la resta de grups. Però també va llançar un dard cap a l'oposició. I en especial, a Guanyem. "Segur que podríem haver fet més coses, però vostès també; perquè en una situació tan greu com l'actual, és igual d'important que l'oposició també actuï de manera constructiva", va dir Madrenas.

L'alcaldessa va recordar que, tot i que amb el PSC es va parlar "intensament", no va ser possible tancar cap acord pel pressupost. Però en el cas de Guanyem, Madrenas va dir obertament que caldrà asseure's amb ells "i parlar de nou" per intentar refer ponts, perquè "ni vostès ni nosaltres estem satisfets". "No puc dir que s'hagin portat com a oposició responsable, perquè estaria mentint", va subratllar.

Totes les partides, prorrogades

Durant la seva intervenció, l'alcaldessa també va voler deixar clar que funcionar amb el pressupost prorrogat del 2020 no comprometrà el dia a dia de la ciutat. Sobretot, perquè les "normes excepcionals de flexibilització" que ha aprovat l'Estat arran de la pandèmia comporten que, de manera automàtica, "totes les partides quedin prorrogades".

Madrenas va admetre que, si fos un any ordinari, la pròrroga del pressupost hauria suposat "detreure entre el 20 i el 30%" de les partides. Però que les normes de flexibilització que ha tret el govern espanyol han permès mantenir-les. "És clar que ens agradaria modificar el pressupost per adaptar-lo a la situació insòlita que ens ha tocat viure, però no ha estat possible; per això, seguirem treballant amb aquells grups de l'oposició que en tinguin ganes", va concloure.

"Tenim el personal que tenim"

Durant l'apartat de precs i preguntes, l'oposició també va reclamar "solucions" davant els problemes de seguretat en alguns indrets de la ciutat. Entre d'altres, van parlar d'ocupacions conflictives en un bloc del carrer Sant Salvador d'Horta, amb baralles que es traslladen al carrer; de 'botellons' a la zona de Montjuïc amb "fressa i brutícia" o de grups de joves que, de nit, entren a la piscina de la Devesa per fer-hi "xivarri", beure, i tirar petards i traques.

El regidor de Seguretat, Eduard Berloso, va subratllar que cada vegada que es rep un avís, Policia Municipal i Mossos d'Esquadra van a lloc. I va posar com a exemple una baralla que hi va haver aquest cap de setmana a la zona de l'edifici conflictiu.

El regidor, però, va admetre que amb la plantilla actual no en fan prou per arribar a tot arreu. Sobretot, els caps de setmana. "Tenim el personal que tenim", va dir Berloso, explicant que la policia prioritza "en funció de la urgència".

Per últim, en referència al bloc del carrer Sant Salvador d'Horta, Berloso va explicar que la propietat està en mans d'un banc i que l'afer es troba als jutjats. "Però això no vol dir que no ens en preocupem; les ocupacions conflictives són un problema que es dona a molts municipis", va concloure.