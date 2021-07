L'Hospital Trueta preveu acabar aquest mes de juliol la renovació dels accessos i la instal·lació de portes automàtiques al quiròfan 1, una actuació que completa la renovació dels accessos a totes les sales del Bloc Quirúrgic que s'ha anat fent al llarg dels darrers anys. Aquesta intervenció forma part de les obres de millora de l'equipament sanitari previstes per a aquest estiu, amb un cost pròxim al milió i mig d'euros, segons informen els responsables de l'hospital. Les mateixes fonts indiquen que els treballs comportaran una gran millora tant per a professionals com per a usuaris dels serveis implicats. El centre aprofita la baixada d'activitat de l'estiu per fer obres, per reduir l'impacte sobre l'activitat assistencial.

Una altra actuació que es durà a terme és la renovació del sistema de climatització de la novena planta de l'hospital, per millorar el confort d'usuaris i treballadors i, alhora, reduir el consum elèctric. A banda es renovarà la zona de dutxes de la planta 5A, que acull la Unitat Polivalent d'Alta Intensitat de Cures (UPIC), i de la 8B de l'Àrea d'Hospitalització del servei de Medicina Interna i Malalties Infeccioses.Al mateix temps, durant l'estiu continuaran els treballs ja iniciats a l’edifici annex de l'Hospital, que acull aules de formació, sala d'actes, despatxos i cafeteries de públic i personal. En aquest cas els treballs són per adequar l'edifici a la normativa d'incendis, i es fan en tres fases per minimitzar l'impacte.

També seguiran les obres de reforma i ampliació de l'Àrea d'Endoscòpies, uns treballs que duraran fins a la tardor en una àrea on es fan més de 5.000 proves i exploracions anuals. Les obres, que van començar el març, serviran per ampliar la zona de boxs d'endoscòpies, que passarà de tres a quatre espais, un dels quals s'equiparà amb una torre de raigs que permetrà practicar-hi intervencionisme radiològic guiat per imatge.