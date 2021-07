La setmana passada teníem notícies, val més tard que mai, de l’esperat estudi d’impacte dels Habitatges d’Ús Turístic. Malauradament les notícies no eren l’estudi en si, és a dir, el document, sinó les declaracions de l’alcaldessa que un cop més tornava a agitar el mantra de la turismofòbia.

Entenent que per a l’alcaldessa la Plataforma Més barri Menys pisos turístics som un dels màxims exponents d’aquesta turismofòbia (de fet ens ho ha dit en el mateix ple de ciutat), creiem que, tot i haver-ho fet en desenes d’ocasions, és convenient que ens expliquem un cop més.

La nostra postura envers l’actual model turístic és molt simple i a la vegada compartida per molts agents de la ciutat (una moció demanant la moratòria de llicències recolzada per la majoria d’associacions de veïnes, aprovada pel ple l’11 de maig de 2020 i que no s’ha aplicat), del territori i del país: el turisme és un sector fortament precaritzat, amb un alt impacte ecològic (en un moment de col·lapse) i que, en el cas particular (i en molts altres) de l’habitatge d’ús turístic (habitatge que surt de l’ús residencial per dedicar-se al turístic) entra en profunda i directa contradicció amb la garantia del dret a l’habitatge digne pel qual les institucions com els ajuntaments han de vetllar, i que, com és sabut per tothom, no està passant. Per tant, el que fem a la plataforma és preguntar-nos si després d’una crisi immobiliària d’hipoteques, una bombolla dels preus dels lloguers, una inexistència flagrant d’un parc públic d’habitatge, una ciutat considerada d’alta demanda d’habitatge, unes taxes cròniques de pobresa inasumibles… i un llarg etcètera; és ètic que com a ciutat ens permetem el luxe de no posar totes les eines possibles i disponibles a garantir el dret a l’habitatge i, no solament no regulem l’existència dels habitatges d’ús turístic, sinó que la fomentem i la facilitem.

Si per l’equip de govern això és turismofòbia tenim un greu problema com a ciutat, ja que les persones que han de vetllar pels interessos de la ciutadania, no solament no la volen escoltar, sinó que creen un fals relat contrari a la voluntat popular.

Havent aclarit això, volem aprofitar l’ocasió per parlar breument del mateix estudi, que hauria de ser el material de debat, i no les declaracions tendencioses de l’alcaldessa.

Un dels altres temes claus de l’estudi ha estat la divisió entre HUTs actius i HUTs potencials. En aquest punt, i també per desena vegada, volem tornar a explicar-nos. El fet que un HUT no estigui anunciat a portals com AirBnB, no implica que necessàriament tingui un ús residencial, que per nosaltres (i per tothom de fet) és aquell ús que ve regulat per la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) que fixa que els contractes han de ser de 5 o 7 anys. En l’estudi això no s’estudia i no sabem si aquests pisos tenen efectivament un ús residencial. El nombre d’HUTs en aquesta casuística és considerable i per tant no entenem com no s’ha tractat aquest punt que és fonamental per comprendre l’impacte de l’habitatge d’ús turístic en un context d’emergència habitacional i social crònica, agreujada per la pandèmia.

Finalment volem agrair les persones que han fet possible l’estudi i tota la gent que ens ha donat suport per tal d’aconseguir fer pressió perquè s’executés. Malauradament tenim sentiments trobats, ja que l’estudi ens acaba dient que hi ha zones de la ciutat on els HUTs tenen un impacte que entra en contradicció amb el Dret a l’Habitatge Digne, una cosa que ja sabíem i que, de fet, portem denunciant des de fa més de quatre anys.

Hem perdut un temps imprescindible on podríem haver fet mesures i polítiques per regularitzar l’ús turístic de l’habitatge; avisem l’equip de govern que no tolerarem que se’n perdi més.

És per això que demanem una vegada més al Govern de la ciutat disposar d’una eina de regularització d’Habitatges d’Ús Turístic que aturi les llicències i faci un control real, del compliment de la normativa en aquells que ja en disposen. L’estudi realitzat fa alguna proposta al respecte.

*Adrià Plazas, en representació de +Barri -Pisos Turístics Girona