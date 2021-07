Amb la covid-19 al capdavant de la llista de preocupacions, però també amb el VIH, la tuberculosi, l’hepatitis C o l’anèmia falciforme ben presents. La Creu Roja està fent a Girona tallers de sensibilització sobre salut a col·lectius immigrants. En cada sessió hi participen al voltant de 25 persones - de països com Malí, Hondures, Colòmbia o Senegal -i, a més de la informació dels tècnics de l’organització, també es lliura a cada participant díptics en quatre idiomes sobre «els símptomes de cada malaltia, les vies de transmissió i les línies d’acció per controlar la malaltia i la transmissió de virus».

«El nostre principal objectiu amb aquests tallers de sensibilització és potenciar la prevenció en el cas de les malalties transmissibles i la detecció precoç en el cas de les hereditàries», explica Mireia Medina, responsables de salut comunitària de Creu Roja a Girona, qui creu que «fent educació en salut podem treballar en la reducció de la bretxa que les desigualtats socials en la cura de la pròpia salut».