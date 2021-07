La nova formació política municipalista Girona x Girona reclama un major impuls per part de l’Ajuntament de Girona al projecte del futur hospital Josep Trueta. El partit, encapçalat per l’advocat Quim Oliva, vol que l’alcaldessa, Marta Madrenas, així com l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, demanin una reunió urgent amb el nou conseller de Salut, el doctor Josep Maria Argimon.

En concret, Oliva demana que se signi un conveni entre la Generalitat i els Ajuntaments on es contempli, d’una banda, quan es redactarà el projecte, en quins pressupostos s’assignaran les partides per a finançar-lo i el calendari de la construcció.