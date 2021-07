La ciutat de Girona acollirà la primera fira de tecnologia Blockchain de Catalunya, anomenada BxCat. La seva primera edició se celebrarà el dia 17 de setembre d'enguany al Parc Científic i Tecnològic de Girona. L'esdeveniment està organitzat pel CBCat (Centre Blockchain de Catalunya), participat per l’Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona, les Cambres de Comerç de Barcelona i Girona, i el Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya. Aquest centre, amb seu a Girona, ha dut a terme altres projectes basats en la tecnologia blockchain, com l'Obrir Girona.

BxCat neix amb l’objectiu de ser un punt de nexe, debat i, especialment, de divulgació entre empreses catalanes vinculades al món de la tecnologia blockchain i altres organitzacions o particulars que puguin estar interessats en aquesta tecnologia disruptiva. La fira vol situar Catalunya en general, i Girona en concret, com un punt de referència a escala global en blockchain i tecnologies descentralitzades (DLT).

"Capacitat disruptiva" de la blockchain

La tecnologia blockchain, també anomenada cadena de blocs, garanteix les transaccions de forma descentralitzada, és a dir, en la qual no hi ha mediadors o entitat central. Això és possible gràcies al seu registre permanent, immutable i segur. Alhora, la base de dades és encriptada i distribuïble, fent que la informació que conté sigui transparent i incorruptible.

"Des del CBCat creiem que la blockchain té una gran capacitat disruptiva, que canviarà la manera que tenim de veure el món en els pròxims anys. És per això que volem que els professionals de Catalunya de tots els àmbits, no només tècnics, es familiaritzin amb aquesta tecnologia, i comencin a entendre com poden aplicar-la al seu entorn laboral, per aconseguir millorar-lo. BxCat és una iniciativa de divulgació pionera al país, que acostarà aquesta tecnologia a la ciutadania", avança Quirze Salomó, president executiu del CBCat.