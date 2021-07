SELECTIVITAT 2021: Consulta les notes de tall per accedir a la Universitat a Catalunya

Madrenas avala el toc de queda però també mostra dubtes de com aplicar-lo de manera selectiva L'alcaldessa de Girona tem que pugui generar "efecte crida" allà on no n'hi hagi i demana implantar-lo també a municipis que es toquin