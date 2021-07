Davant l’increment d’activitats amb vehicles motoritzats que circulen per la llera del Ridaura en els últims mesos, l’Ajuntament de Llagostera ha col·locat uns panells informatius a la llera de la riera de Sant Baldiri per a la regulació de l’accés rodat advertint de la seva prohibició. L'actuació s'ha fet en col·laboració amb el Grup de Natura Sterna.

La voluntat és mitigar els efectes perjudicials del trànsit rodat per a la flora i la fauna de l’Espai d’Interès Natural Massís Cadiretes-L’Ardenya. D’aquesta manera, es pretén dissuadir les pràctiques de trial, enduro i motocròs forapistes, així com també de bicicletes tot terreny, per la llera de la riera, ja que aquestes amenacen la pervivència d’espècies de flora protegides, tal i com ha explicat el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Llagostera, David Parron. A més, el cos d'agents rurals porta a terme actuacions a la zona per controlar la circulació de vehicles motoritzats.

Des de l’Ajuntament de Llagostera es demana la col·laboració dels usuaris de l’Espai d’Interès Natural Massís Cadiretes-L’Ardenya, per conservar el seu alt valor ecològic, geològic, botànic i paisatgístic.

L’actuació ha tingut un cost total de 845 euros.