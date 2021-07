Els veïns propers al carrer Sant Salvador d’Horta de Girona, a l’altura del carrer Rutlla, denuncien que els ocupes d’un pis abandonat creen problemes al barri des de fa més d’un any i mig. Aquest cap de setmana, els incidents van escalar fins al punt de produir-se dues detencions, després que un grup d’ocupants del bloc intentessin robar, presumptament amb armes blanques, un restaurant de la zona, que va acabar en persecució per aquestes vies i amb un dispositiu de Mossos d’Esquadra i Policia Municipal. Els residents de la zona lamenten que l’arribada d’aquests ocupes va ser «suau» però ara «s’està complicant», i alerten que estan «farts d’inseguretat i deixadesa» i que la «sensació d’inseguretat és palpable».

Els ocupes d’aquests blocs de dos pisos, que portarien temps abandonats, eren famílies o persones grans en situació de vulnerabilitat, expliquen els veïns, fins que, aproximadament amb l’inici de la pandèmia, el perfil dels ocupants va canviar. Els residents van començar a notar més soroll, discussions i baralles entre els ocupants de l’edifici. Uns fets que també van coincidir amb un auge de robatoris en cotxes aparcats al carrer i amb irrupcions dins de garatges. Fa cosa d’un mes, la regidora de Ciutadans, Míriam Pujola - que també va preguntar pel tema al ple de dilluns -, acompanyada del president d’una de les escales de veïns, va reunir-se amb el regidor de Seguretat per traslladar-li la situació.

«No estem parlant d’ocupacions de necessitat», diu un veí, que apunta que fins i tot «hi ha gent que es planteja marxar» del barri. Un altre resident de la zona, Joan Albert Jiménez, explica que ja li han trencat els vidres del cotxe dues vegades, i un cop que els mateixos ocupes es barallaven, un d’ells va propiciar un cop de puny a la porta de l’automòbil causant-hi danys. Les tres vegades ho ha denunciat, però lamenta que això no ha dut a la solució de la problemàtica. «Crea sensació d’inseguretat, sobretot de nit, no saps què et trobaràs», diu.

El regidor de Seguretat a l’Ajuntament, Eduard Berloso, reconeix que «ens preocupa la situació d’angoixa que tenen els veïns i fem tot el que humanament podem, des de la Policia Municipal i les àrees de Seguretat i Urbanisme». Berloso diu que «tant la Policia Municipal com Mossos han fet diferents intervencions fins a l’extrem que s’ha fet un expedient que s’ha portat als jutjats». Ara, estan «a l’espera d’una resolució judicial».

Mentrestant demana als veïns que no deixin de trucar a la policia, que «tenen la instrucció d’atendre-ho amb màxima urgència». «Quan s’avisa, es treu una patrulla del lloc on sigui per anar cap allà». Reconeix que no és la solució definitiva, i afirma que aquesta tampoc està a mans del cos policial. «La solució seria un permís del jutge per fer fora els ocupes i exigir a la propietat que faci alguna cosa, com que tapiï els accessos o tiri l’edifici a terra».