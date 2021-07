Agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona han denunciat administrativament aquesta matinada el conductor d’un camió per circular amb un excés de pes del 264%. També se l'ha denunciat per conduir sense targeta de transport, conducció temerària, per circular per una autopista a una velocitat inferior a 60 Km/h i per manca de revisió del tacògraf.

Els fets han passat al voltant de les 5 d’aquesta matinada quan agents de trànsit han detectat un camió que circulava a una velocitat anormalment reduïda, al punt quilomètric 55 de l’AP7, al seu pas per Sant Julià de Ramis.

Els agents han observat que el vehicle anava més carregat del permès i per això s’han adreçat a una bàscula per fer-ne el pesatge. El resultat ha estat un excés de pes de 5.740 kg ja que el camió només està habilitat per transportar 3.500 kg i en portava 9.240.

Quan els policies han revisat la documentació del camió també han constatat que estava realitzant el transport sense la targeta que l’habilita, el tacògraf no havia passat la corresponent revisió, fets pels quals també se l’ha denunciat. Tanmateix, se li ha interposat una denúncia per conducció temerària i per circular a una velocitat interior a 60 km/h per l’autopista.

Les infraccions a la Llei de Ordenació de Transports Terrestres, de pes, de manca d’autorització de transport i la manca de revisió del tacògraf ascendeixen a 9.003 euros, la resta denúncies tenen un cost de 700 euros i 6 punts.

El vehicle ha quedat immobilitzat en un lloc segur fins que solucioni l’excés de pes i pugui continuar la seva ruta. El camió portava mobles de França cap a Mataró.