L’Ajuntament de Llagostera ha col·locat panells informatius a la llera de la riera de Sant Baldiri per advertir la prohibició de l’accés amb vehicles motoritzats. L’actuació s’ha fet en col·laboració amb el Grup de Natura Sterna amb la voluntat de mitigar els efectes perjudicials del trànsit rodat per a la flora i la fauna de l’Espai d’Interès Natural Massís Cadiretes-L’Ardenya. L’increment en les pràctiques de trial, enduro, motocròs forapistes i les bicicletes totterreny per la llera de la riera amenacen la pervivència d’espècies de flora protegides.